Matura 2022, język polski. Odpowiedzi, arkusze CKE i rozwiązania zadań [POZIOM PODSTAWOWY 4.05.2022]

Odpowiedzi do matury z języka polskiego 2022. W tym artykule zamieścimy arkusze wraz z odpowiedziami do zadań na maturze z 4 maja 2022. Nieoficjalne odpowiedzi i wskazówki, jak należało rozwiązać zadania, przedstawi doświadczona polonistka z renomowanego warszawskiego liceum. Transmisja wideo oraz zdjęcia rozwiązanych arkuszy maturalnych znajdziecie w tym miejscu po godzinie 14 w dniu matury z języka polskiego.

Jakie pytania pojawiły się na maturze z języka polskiego? Jakie są odpowiedzi, co należało napisać w wypracowaniu i do jakich przykładów warto było się odwołać - na te pytania związane z egzaminem maturalnym 2022 odpowie polonistka Katarzyna Kozielska z V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Matura POLSKI 2022 - ODPOWIEDZI, rozwiązania zadań [POZIOM PODSTAWOWY]

Odpowiedzi z matury 2022 z polskiego na poziomie podstawowym można będzie znaleźć w tym miejscu jeszcze w środę, 4 maja, około godziny 14:00. Te nieoficjalne rozwiązania zadań pozwolą uczniom na wstępne poznanie swoich wyników, które potem mogą zaważyć na tym, czy dostali się na wymarzone studia. Dzięki temu zaoszczędzą sobie wielu stresów i nerwów podczas oczekiwania na oficjalne wyniki matury.

W artykule znajdą się nie tylko zdjęcia rozwiązanych poprawnie przez specjalistkę arkuszy, ale również transmisja (dostępna także na Facebooku Radia ZET), podczas której pokażemy na żywo, jakie były poprawne odpowiedzi do matury z języka polskiego.

Matura, j. polski 2022 - ARKUSZ CKE, zadania na poziomie podstawowym [4.05.2022]

Matura z języka polskiego to pierwszy z całej serii egzaminów, jakie czekają w maju na absolwentów szkół średnich. Dzień po języku polskim uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, a w piątek czeka na nich sprawdzian wiedzy z języka obcego. Na radiozet.pl będziemy mieli dla Was także rozwiązania i odpowiedzi do tych egzaminów.

Odpowiedzi do matury z matematyki na poziomie podstawowym zaprezentuje matematyczka Barbara Tarnowska z V LO w Warszawie. Maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym przygotują dla nas angliści z Liceum Niepublicznego w Bielawie.

Matura 2022 - kiedy wyniki, jakie zasady

W tym roku maturzyści muszą podejść do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy po prostu podejść.

Ostrzegamy też wszystkich, którzy w internecie natrafili na przecieki maturalne 2022. Nie jest możliwe, aby arkusze CKE, pytania i odpowiedzi z matury pojawiły się w sieci przed oficjalnym rozpoczęciem testu. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, egzamin dojrzałości musiałby zostać powtórzony.

Posłuchaj podcastu

Wyniki matur 2022 w internecie (a także w szkołach) zostaną opublikowane we wtorek 5 lipca. Będzie można je sprawdzić za pośrednictwem portalu uruchomionego przez Okręgową Komisję Edukacyjną. W tym celu trzeba będzie wejść w zakładkę "Uczeń", a następnie wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy maturzysta otrzymał wcześniej w swojej szkole.