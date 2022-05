Matura 2022. W czwartek matematyka. To na pewno pojawi się na podstawie

W czwartek, 5 maja, drugi dzień maratonu maturalnego. O godz. 9 maturzyści zgodnie z harmonogramem przystąpią do egzaminu na poziomie podstawowym z matematyki. Przedmiot ten na maturze jest obowiązkowy od 2010 roku i właśnie z niego co roku jest najwięcej poprawek. W maju 2021 z egzaminem dojrzałości z matematyki nie poradziło sobie aż 21 proc. maturzystów.

Matura 2022. Co na matematyce?

Czego w tym roku na maturze 2022 z matematyki mogą się spodziewać zdający? - Funkcje, logarytmy, funkcja kwadratowa, dwa zadania z geometrii – wyliczali nam nauczyciele matematyki. Po godz. 14, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusz z tego przedmiotu, na portalu radiozet.pl podamy rozwiązania zadań i ich omówienie. Pomogą nam w tym nauczyciele z V LO im. Poniatowskiego w Warszawie.

W czwartek, 5 maja, wybrani maturzyści po południu podejdą jeszcze do egzaminu na poziomie rozszerzonym z historii muzyki. W piątek, 6 maja, o godz. 9 czeka na zdających podstawa z angielskiego, a po południu o godz. 14 pozostałe języki obce na poziomie podstawowym, czyli francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Przypomnijmy, że w tym roku podczas egzaminów nie obowiązują, tak jak w ubiegłych latach, zasady reżimu sanitarnego, czyli m.in. maseczki, rękawiczki, czy dystans. MEiN i sanepid zalecały jedynie częste wietrzenie sal i mycie rąk.

Zostały jednak inne pandemiczne zmiany, to znaczy arkusze są przygotowane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej, co miało ułatwić zdającym opanowanie materiału. Nie ma też obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego. Matura 2022 potrwa do 23 maja. Wyniki poznamy 5 lipca.

