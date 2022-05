Matura 2022. Wkrótce matematyka. Jakie są "pewniaki" maturalne w tym roku?

Matura 2022 trwa. W drugim dniu egzaminów dojrzałości maturzyści zmierzą się z matematyką. Co będzie na maturze? "Pewniaki" to według matematyków funkcje, logarytmy czy geometria. Najnowsze informacje i komentarze zbieramy na żywo. Na RadioZET.pl publikujemy też arkusze CKE i odpowiedzi.

Matura 2022 z matematyki na poziomie podstawowym startuje w czwartek o godzinie 9:00. Egzamin trwa 170 minut

Na maturę z matematyki uczeń może wnieść przybory piśmiennicze, linijkę, kalkulator prosty i cyrkiel

Funkcje, logarytmy, funkcja kwadratowa, dwa zadania z geometrii - to zdaniem matematyków maturalne "pewniaki"

W sieci jeszcze przed maturą pojawiały się informacje o rzekomym wycieku arkuszy CKE z ofertą udostępnienia ich za pieniądze. "Przecieki", "zobacz, co będzie na maturze" - można było przeczytać. Internauci ostrzegają, że to oszustwo

Arkusze CKE i odpowiedzi z matury z matematyki będziemy publikować po godzinie 14:00 na RadioZET.pl . Rozwiązania zadań skomentuje nauczycielka matematyki Barbara Tarnowska z V LO im. Poniatowskiego w Warszawie

Matura 2022: matematyka. Odpowiedzi, arkusze CKE na żywo

Matura 2022: arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusze CKE oraz odpowiedzi z matury z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego publikujemy po każdym egzaminie na RadioZET.pl.

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym - egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Ile minut trwa matura? [matematyka]

Matury trwają od 80 minut do 3,5 godziny w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwa egzamin z informatyki (część I - godzina, część II - 2,5 godziny), a najkrócej przedmioty w j. obcym (80 minut) oraz język obcy na poziomie podstawowym (2 godziny). Matura z matematyki trwa 170 minut.

Matura - matematyka. Jakie przybory można zabrać?

Linijka, cyrkiel, wybrane wzory matematyczne, a także kalkulator prosty (jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb) - to oprócz przyborów piśmienniczych można zabrać na egzamin z matematyki.

Matura 2022: przecieki i wyciek arkuszy CKE

- Wdrożyliśmy dodatkowe procedury, by uniknąć przecieków, ale, niestety, nie mogę ich wykluczyć - mówił w podcaście edukacyjnym Radia ZET Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

- Minus tego rozwiązania, które jest, polega na tym, że w momencie gdy arkusze lądują w szkole pomiędzy godz. 5.30 a 8 tracimy nad nimi kontrolę. Nie jesteśmy w stanie dopilnować 7 tys. szkół. Musielibyśmy sparaliżować cały kraj i postawić 7 tys. policjantów we wszystkich placówkach, to jest absurd – dodał.

Przypomnijmy, że w 2020 roku dwie, trzy godziny przed egzaminem z polskiego w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "Wesele elementy fantastyczne". W wyszukiwarce pojawiło się też całe polecenie: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów »Wesela«". Przecieki się sprawdziły, był to jeden z tematów wypracowania na podstawie z polskiego.

Matura 2022: matematyka. Pewniaki maturalne

Czego w tym roku na maturze 2022 z matematyki mogą się spodziewać zdający? - Funkcje, logarytmy, funkcja kwadratowa, dwa zadania z geometrii – wyliczają nam nauczyciele matematyki. Po godz. 14, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusz z tego przedmiotu, na portalu radiozet.pl podamy rozwiązania zadań i ich omówienie. Pomogą nam w tym nauczyciele z V LO im. Poniatowskiego w Warszawie.

Matura 2022: kiedy wyniki i poprawka?

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2022 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 9 września 2022 r.

Do matury w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części w części pisemnej pod warunkiem, że:

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Zdający, którzy nie zdali jednego egzaminu w części pisemnej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, który odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00. CKE ogłosi wyniki matur poprawkowych 9 września 2022 r.

Matura 2022: poziom rozszerzony

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski, którego zdawanie zadeklarowało 192,7 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 66,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się matematyka – zdawać ją chce 77,5 tys. absolwentów, czyli 26,8 proc. Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się geografia – chce ją zadawać 65,3 tys. osób, czyli 22,6 proc., a na czwartym – język polski – chce ją zdawać 63,8 tys. osób, czyli 22,1 proc.

Na kolejnych miejscach są: biologia, którą chce zdawać 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (16,2 proc.), chemia – 25,4 tys. (8,8 proc.), historia – 20,4 tys. (7,1 proc.), fizyka – 19,7 tys. (6,8 proc.), wiedza o społeczeństwie – 18,2 tys. (6,4 proc.), informatyka – 9,8 tys. (3,4 proc.), język niemiecki – 5,5 tys. (1,9 proc.), historia sztuki – 3,7 tys. (1,3 proc.). Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających.

Matura 2022: egzamin ustny nieobowiązkowy

Sesja egzaminów ustnych trwa do 18 do 20 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Abiturienci nie muszą za to przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych nie muszą przystąpić do obowiązkowego wcześniej egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00).