Matura 2022 na specjalnych zasadach? Minister edukacji komentuje

Wyniki matur 2021 zostaną ogłoszone 5 lipca. Przypomnijmy, że w tym roku egzaminy, w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością nauki zdalnej, były przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych kilka miesięcy wcześniej - w grudniu, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowiły zawężony katalog wymagań - o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie było też obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru.

Jak będzie za rok? Minister edukacji Przemysław Czarnek nie ukrywa przecież, że jeśli w Polsce zagrożeniem będzie wirus delta, możliwe jest rozpoczęcie roku szkolnego w trybie hybrydowym. Co to oznacza dla uczniów, którzy w 2022 roku będą przystępować do matur i egzaminów ósmoklasisty?

Matura 2022 i egzamin ósmoklasisty z "nieco okrojonym materiałem"

Na pytanie, czy również matura 2022 będzie maturą szczególną - uwzględniającą sytuację epidemiczną i trwającą długie miesiące nauką zdalną/hybrydową, minister edukacji i nauki odpowiadał w poniedziałek na antenie radiowej Jedynki. - Myśmy to ogłosili już kilka tygodni temu na konferencji prasowej. W przyszłym roku wymogi egzaminacyjne maturalne będą identyczne jak te tegoroczne, czyli matura 2022 odbywa się na podstawie wymogów określonych w rozporządzeniu z 16 grudnia 2020 roku - mówił szef MEiN. - A zatem uczniowie klas przedmaturalnych mają już pełną jasność, na rok przed egzaminem, czego będziemy od nich wymagać - dodał.

- To jest nieco okrojony materiał, co nie znaczy, że matura jest łatwiejsza. Zadania wcale nie muszą być łatwiejsze - mówił. Jak podkreślał, to samo dotyczy egzaminu ósmoklasisty. W przypadku ósmoklasistów w 2022 roku nie będzie też zapowiadanego wcześniej czwartego egzaminu.

RadioZET.pl/PR1