Matura 2022. Na egzaminie z polskiego rozszerzonego utwór Tadeusza Różewicza. Co jeszcze?

Do matury 2022 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym podeszło 69 tys. osób. Egzamin rozpoczął się we wtorek, 10 maja, o godz. 9. Maturzyści mieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Tekst powinien mieć minimum 300 słów. Zdający mieli na to 180 minut.

Matura 2022, jęz. polski rozszerzony. Jaki temat wypracowania?

Jak relacjonowali maturzyści, którzy wyszli z sali przed czasem, w tym roku pierwszy temat dotyczył tekstu Bogumiły Kaniewskiej "Doświadczenie historyczne w zapisie literackim". Trzeba było tu odnieść się do problemu przedstawionego w podanym fragmencie i zająć wobec niego stanowisko, a także nawiązać do innych tekstów kultury. Drugi temat to standardowo interpretacja porównawcza dwóch utworów. W tym roku wybrano "Godzinę tworzenia" Kazimierza Przerwy-Tetmajera i "Próbowałem sobie przypomnieć" Tadeusza Różewicza.

Oficjalne arkusze matury 2022 z polskiego rozszerzonego Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje jeszcze dziś, 10 maja, o godz. 14. Polski rozszerzony to czwarty (po angielskim, matematyce i geografii) najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy w tym roku.

Na egzaminie podstawowym z polskiego ci, którzy wybrali pierwszy temat wypracowania, mieli wyjaśnić "Czym dla człowieka jest tradycja?", odnosząc się do "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. "Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia" - tak brzmiał drugi zaproponowany temat pracy pisemnej. Maturzyści oprócz podanych „Nocy i dni” musieli się tutaj odnieść do wybranych tekstów kultury.

W ramach wypracowania standardowo można było też napisać interpretację wiersza, w tym roku CKE wybrała "Najkrótszą definicję człowieka" Józefa Barana. Oprócz tego na podstawie jest jeszcze część sprawdzająca umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Matura 2022. Wyniki w lipcu

Dla niektórych maturzystów matura 2022 już się skończyła. W tym roku obowiązkowo trzeba było podejść do trzech egzaminów na poziomie podstawowym, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego. Te odbyły się w zeszłym tygodniu od 4 do 6 maja. Do tego obowiązkowe jest co najmniej jedno rozszerzenie z wybranego przedmiotu.

Za maturzystami już egzaminy rozszerzone z: łaciny i kultury antycznej, historii muzyki, jęz. angielskiego, filozofii i jęz. polskiego. Jeśli ktoś zdecydował się na któryś z tych przedmiotów maturę ma już za sobą. W tym roku, tak jak w ubiegłych dwóch latach, z powodu pandemii i lekcji zdalnych nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, chyba że ktoś potrzebuje wyniku z tej części do rekrutacji na studia.

Matura 2022 potrwa do 23 maja. Dla tych, którzy z przyczyn losowych nie dotrą na egzamin, przewidziano termin dodatkowy od 1 do 15 czerwca. Wyniki poznamy 5 lipca. Ci, którzy nie zdadzą jednego przedmiotu, mogą poprawić się jeszcze w tym roku - 23 sierpnia. Niezdanie dwóch egzaminów oznacza możliwość poprawy dopiero za rok.

RadioZET.pl