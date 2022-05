Jednym z najpopularniejszych przecieków przed maturą z matematyki było udowodnienie twierdzenia, że każda liczba naturalna parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Był to jednak żart jednego z internautów. Czego jeszcze maturzyści szukali kilka godzin przed egzaminem?

Matura 2022 z matematyki, tak jak ubiegłoroczny egzamin, nie obejmuje wszystkich zagadnień, które zawiera podstawa programowa. Z powodu pandemii materiał, który musieli opanować uczniowie, został okrojony.

Niezmienne jest natomiast to, że matematyka sprawia maturzystom najwięcej kłopotów. Egzamin z tego przedmiotu jest najczęściej poprawiany. Jak co roku wielu uczniów szuka więc ratunku w możliwych przeciekach.

Matura 2022. “Udowodnij, że każda liczba naturalna parzysta większa od 2...”

Według Google Trends jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł na dzień przed egzaminem była fraza: “udowodnij, że każda liczba naturalna parzysta większa od 2”. W środę wieczorem w mediach społecznościowych krążył screen zadania maturalnego, które rzekomo pochodzi z tegorocznej matury. Uczeń miał udowodnić, że każda liczba naturalna parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Nie był to jednak przeciek tylko żart. Wspomniane zadanie to hipoteza Goldbacha. Jest to skomplikowany problem matematyczny, którego nie udało się rozwiązać od ponad 250 lat.

Na wykopie i Twitterze pojawiło się też wiele fałszywych przecieków. Użytkownicy publikowali arkusze i odpowiedzi z ubiegłorocznej matury.

Pozostałe hasła wskazują, że uczniowie chcieli sobie przypomnieć najważniejsze wzory i twierdzenia. Szukano m.in. informacji o funkcjach kwadratowych czy twierdzeniu Talesa.

RadioZET.pl