Co będzie na maturze z języka polskiego? “Mam intuicję, że te lektury się pojawią”

- Moi znajomi poloniści mówią, że nawet, jak „Lalki" nie ma na maturze, to jest, więc radziłbym „Lalki" nie lekceważyć - powiedział w programie Gość Radia ZET, Dariusz Martynowicz. Nauczyciel Roku 2021 wskazał też lektury, które jego zdaniem mogą się pojawić na maturze 2022 z j. polskiego. Powiedział też, gdzie szukać materiałów do nauki.

Matura 2022 rozpocznie się już 4 maja egzaminem z języka polskiego. Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021, był w poniedziałek Gościem Radia ZET. Martynowicz podzielił się swoimi przewidywaniami dotyczącymi lektur, które mogą być na maturze 2022 z języka polskiego. - Nauczyciel Roku obstawia, że w tym roku na maturze będzie „Pan Tadeusz" albo „Dziady". Faktycznie mam taką intuicję, że wokół tych tematów będzie matura z języka polskiego - powiedział.

- Moi znajomi poloniści mówią, że nawet, jak „Lalki" nie ma na maturze, to jest, więc radziłbym „Lalki" nie lekceważyć - dodał Gość Radia ZET. Nauczyciel wskazał również, że w tym roku na egzaminie będzie pewne ułatwienie. - Maturzyści mają trochę łatwiej, bo jeśli chodzi o egzamin pisemny, to mogą sobie wybrać jeden z dwóch tematów rozprawki. To dosyć spore ułatwienie - stwierdził.

Matura 2022 z języka polskiego. Motywy literackie i lektury

Nauczyciel Roku poradził też maturzystom, by przypomnieli sobie najważniejsze teksty obowiązkowe. - Tych tekstów obowiązkowych jest niewiele - trzynaście - zaznaczył.

Martynowicz życzył maturzystom powodzenia i powiedział, gdzie mogą znaleźć materiały, aby przypomnieć sobie najważniejsze lektury i zagadnienia przed egzaminem. - Trzymam kciuki, wszystko będzie dobrze. Zresztą my nauczyciele podejmowaliśmy wiele takich fajnych społecznych inicjatyw dla maturzystów. Tydzień temu odbyła się maturnocka z języka polskiego, której pomysłodawczynią była Agata Karolczyk-Kozyra, ja byłem współorganizatorem, no i na Facebooku prawie 5 tys. maturzystów powtarzało z nami najważniejsze lektury obowiązkowe - przypomniał Martynowicz.

Wskazał również, że na kanale Czas na progres na YouTubie są omówienia wszystkich lektur obowiązkowych do matury. - Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, bardzo chce i nie ma co robić w majówkę albo go spina stres, to jeszcze może sobie te rzeczy przejrzeć - poradził Nauczyciel Roku. - Zostały dwa dni. Rozdzielcie wyraźnie czas odpoczynku od czasu nauki – zaapelował w Radiu ZET.

Lista lektur obowiązkowych matura 2022. Przecieki. "Ludzie bezdomni" na egzaminie?

W ostatnich dniach w Google Trends widać, że wielu internautów wyszukuje m.in. „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego. Warto przypomnieć, że ta powieść nie znajduje się na liście obowiązkowych lektur na maturze 2022. Oto lista utworów literackich, które trzeba znać:

Bogurodzica,

Jan Kochanowski: wybrane pieśni, treny (inne niż na niższym etapie edukacyjnym) i Psalm,

Adam Mickiewicz: „Dziady część III”, „Pan Tadeusz”,

Bolesław Prus: „Lalka”,

Stanisław Wyspiański: „Wesele”,

Bruno Schulz: wybrane opowiadanie,

Witold Gombrowicz: „Ferdydurke” (w całości lub w części),

Na maturze obowiązują również lektury, które były omawiane na wcześniejszym etapie edukacyjnym:

Jan Kochanowski: wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII),

Ignacy Krasicki: wybrane bajki,

Aleksander Fredro: „Zemsta”,

Adam Mickiewicz: „Dziady cz. II”,

Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna („Quo vadis”, „Krzyżacy” lub „Potop”)

