Za niewiele ponad tydzień rozpocznie się matura 2022. Tradycyjnie na początku maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Nauczyciele nie kryli i nie kryją zastrzeżeń do jego formuły. - Rok temu wystarczyła znajomość czterech lektur, a w zasadzie ich streszczeń, żeby zdać – opowiadała nam jedna z polonistek.

Matura 2022. Obowiązkowa matematyka? Nie będę za nią przepraszał

- Matura sprawdza to, co jest zapisane w podstawie programowej, ale żaden egzamin nie sprawdza wszystkiego. Nie da się tego zrobić, są takie umiejętności, których nie da się sprawdzić, np. samokształcenia – wyjaśnia w podcaście „Szkoła marzeń” Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przypomina, że podstawa programowa z polskiego dużo uwagi przywiązywała do tworzenia tekstów kultury i to też sprawdza egzamin. Wiedza jest tu wtórna wobec umiejętności. - Zamysł był taki, że pójdzie to w kierunku dowolności w wyborze tekstów, że będzie dużo swobody, ale wyszło to średnio - przyznaje dyrektor CKE i dalej w podcaście wyjaśnia: - Doprowadziło to do sytuacji, że niekiedy zamiast lektur czyta się bryki, a maturę pisze się z Boba Budowniczego i Shreka. Nie mam nic przeciwko nim, ale jeśli cała praca sprowadza się do prozaicznych obserwacji z tych filmów bez pogłębionej analizy, to nie o to chodzi nam w maturze.

Zupełnie inaczej dyrektor CKE widzi maturę z matematyki, która od 2010 jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. - Żałujemy, że tak późno ją wprowadziliśmy, że przez wiele lat tego nie było - mówi w „Szkole marzeń”. Jak wyjaśnia, jest świadomy tego, że są tematy - jak logarytmy, funkcje - które nie są bezpośrednio potrzebne w życiu, ale wykształcone na matematyce umiejętności przydają się wszędzie.

Marcin Smolik nie zgadza się również z twierdzeniem, że matematyka na lekcjach jest oderwana od rzeczywistości. - Ten przedmiot często wygląda dobrze i pokazuje młodzieży, po co matematyka jest – mówi w podcaście dyrektor CKE. Przypomnijmy, że za rok matura, zwłaszcza z języka polskiego, w związku z reformą edukacji i zmianą podstawy programowej zmieni się diametralnie.

Matura 2022 i egzamin ósmoklasisty. Po co uczniowi?

Czemu właściwie służą matury i egzaminy ósmoklasisty? - To zdjęcie, które się robi poziomowi wiadomości w konkretnym czasie. Są to egzaminy podsumowujące. Nie wnikamy, jakimi drogami uczeń dotarł do tego momentu, my po prostu sprawdzamy, jaki jest poziom opanowania wiadomości, umiejętności, które są zawarte w podstawie programowej – wyjaśnia Smolik.

Jego zdaniem nie ma idealnego systemu egzaminowania, który działa na wszystkich, ale jak zaznacza, oddalenie się od podstawy programowej oznacza złe egzaminy. Muszą one być jasne i czytelne, jeśli chodzi o zakres materiału, bo przystępuje do nich ogromna liczba uczniów.

- Dobrze byłoby, żeby egzamin z każdego języka miał część ustną, najlepiej prezentację opartą na własnej pracy, wtedy mielibyśmy element samokształcenia – tak dyrektor CKE widziałby najlepsze egzaminy. Te z chemii czy geografii mogłyby mieć część praktyczną, np. doświadczenia, czy prace terenowe. - Ale przeprowadzenie doświadczeń dla tylu maturzystów oznaczałoby nawet kilka miesięcy egzaminów, a po roku oglądalibyśmy pewnie te same doświadczenia - od razu dodaje. Według niego "przyzwoicie zrobiony i dobrze skrojony" jest na pewno egzamin ósmoklasisty. Nie skupia się na małostkach, ma sporo zadań, które sprawdzają umiejętności kluczowe.

RadioZET.pl