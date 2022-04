Matura 2022. Na początek język polski. Jakie lektury obstawiają maturzyści? Co na matematyce?

Na egzaminie z języka polskiego maturzyści najpierw rozwiązują zadania dotyczące podanych tekstów. Druga część to wypracowanie. W ubiegłym roku pierwszy temat odnosił się do „Lalki” Bolesława Prusa („Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu”), drugi do „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta (Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi?).

Matura 2022. Na polskim lektury z romantyzmu?

Mimo to tegoroczni maturzyści nie wykluczają na maturze 2022 pojawienia się „Lalki” i w tym roku. - Często jest ona na egzaminach, ewidentnie CKE ją lubi, więc może być taki element zaskoczenia – mówi Gabriela, tegoroczna maturzystka z Łodzi. Razem z klasą przewiduje jeszcze wypracowanie odnoszące się do "Pana Tadeusza". - Mamy rok romantyzmu, więc młodzież powtarza lektury z tej epoki - potwierdza Katarzyna Kozielska, polonistka z V LO w Warszawie im. Księcia Józefa Poniatowskiego. - Na poziomie rozszerzonym uczniowie mają nadzieję na temat związany z intertekstualnością – dodaje.

Podobne przewidywania ma Milena Cybulska-Rakoczy, polonistka, wicedyrektorka Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. - Biorąc pod uwagę to, kto te arkusze przygotowuje i jakim torem myślenia idzie, to jak co roku można spodziewać arcydzieł z kanonu lektur – mówiła w podcaście edukacyjnym Radia ZET. A te arcydzieła to właśnie: „Pan Tadeusz”, czy „Dziady”.

Matura 2022 z matematyki. Wymagania

W czwartek, 5 maja, maturzyści zmierzą się z podstawą z matematyki. Ta część matury 2022 wydaje się już bardziej przewidywalna. Wymagania z matematyki są podobne co roku. - Powtarzam przede wszystkim geometrię, ten dział sprawia mi problem, a zadania na maturach z tej dziedziny zazwyczaj były podchwytliwe - opowiada Gabriela. Dla niej też matematyka jest jednym z trudniejszych egzaminów, bo jest typową humanistką. Oprócz podstaw zdaje jeszcze rozszerzony angielski i historię. Zastanawia się nad studiami prawniczymi albo nad psychologią.

- Funkcje, logarytmy, funkcja kwadratowa, dwa zadania z geometrii – wylicza, czego mogą się spodziewać maturzyści, matematyczka Barbara Tarnowska z V LO w Warszawie. W piątek, 6 maja, na maturzystów czeka jeszcze podstawa z angielskiego, a po południu podstawy z pozostałych języków obcych, czyli z francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

