Matura 2022. Na początek język polski. Będą "Dziady" i "Pan Tadeusz"?

Punktualnie o godz. 9 w środę, 4 maja, rozpoczną się matury 2022. Maturzyści tradycyjnie najpierw zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Arkusz składa się z dwóch części: pierwsza to zadania dotyczące podanych tekstów, czyli sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Druga część to wypracowanie.

Posłuchaj podcastu

Matura 2022. Co na języku polskim?

Rok temu tematy odnosiły się do „Lalki” Bolesława Prusa i do „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta. Maturzyści i w tym roku nie wykluczali pojawienia się „Lalki”, przede wszystkim jednak przewidywali lektury z romantyzmu, m.in. "Pana Tadeusza" i "Dziady". O tym, jakie były tematy wypracowania i które teksty wybrano do pierwszej części, dowiemy się, gdy pierwsi maturzyści opuszczą sale egzaminacyjne.

O godz. 14 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje całe arkusze na swojej stronie. Zachęcamy do śledzenia portalu radiozet.pl, gdzie podamy rozwiązania egzaminu podstawowego z języka polskiego wraz z omówieniem i wyjaśnieniami. Pomogą nam w tym nauczyciele z V LO im. Poniatowskiego w Warszawie.

4 maja, po południu, w drugiej turze egzaminacyjnej odbędzie się jeszcze egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym. W czwartek, 5 maja, na maturzystów czeka obowiązkowy egzamin z podstawy z matematyki. Przed weekendem w piątek zaplanowano jeszcze podstawę z angielskiego. Odpowiedzi do tych dwóch egzaminów również opublikujemy na stronie radiozet.pl.

Matura 2022. Kiedy wyniki?

Matura 2022 potrwa do 23 maja. Wyniki poznamy 5 lipca. W tym roku maturzyści muszą podejść do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy po prostu podejść.

W tym roku, tak jak w ubiegłych dwóch latach, z powodu pandemii i lekcji zdalnych nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, chyba że ktoś potrzebuje wyniku z tej części do rekrutacji na studia. Ci, którym powinie się noga tylko na jednym obowiązkowym egzaminie, może go poprawić w sierpniu. Jeśli ktoś nie zda dwóch przedmiotów, będzie mógł podejść do matury dopiero za rok.

RadioZET.pl