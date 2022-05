Matura 2022. Na egzaminie z polskiego "Pan Tadeusz". Jakie jeszcze tematy dostali maturzyści?

O godz. 9 rozpoczęła się matura 2022 z polskiego. Podeszło do niej ok. 289 300 tegorocznych absolwentów i niespełna 5,5 tys. absolwentów z lat ubiegłych. Po godzinie z sal zaczęli wychodzić pierwsi maturzyści i jak się okazało, przewidzieli lektury, do których trzeba było się odnieść w wypracowaniu. Jeden temat dotyczył tradycji i "Pana Tadeusza", w kolejnym trzeba było się wykazać znajomością "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej i odnieść się do motywu szczęścia. Trzeci możliwy do wyboru temat to zawsze analiza i interpretacja wiersza.

Dokładne tematy poznamy o godz. 14, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na swojej stronie arkusze matury 2022 z polskiego. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zdający dostali "Lalkę" Bolesława Prusa - to jedna z najczęściej wykorzystywanych lektur na egzaminie dojrzałości - i "Ziemię obiecaną" Władysława Reymonta. Na napisanie matury na poziomie podstawowym jest 170 minut, na rozszerzenie - 180 minut.

Matura 2022 ostatni raz w takiej formie

Maturzyści muszą podejść do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy po prostu podejść. Wynik z egzaminu dojrzałości brany jest pod uwagę przy rekrutacji na studia. Matura 2022 potrwa do 23 maja. Wyniki poznamy 5 lipca.

To ostatnie egzaminy w takiej formule. W związku z reformą edukacji, likwidacją gimnazjów i wprowadzeniem czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, zmieniły się podstawy programowe, a co za tym idzie także matura. W 2023 roku maturzyści również podejdą do trzech obowiązkowych podstaw, co najmniej jednego rozszerzenia, ale zmienią się arkusze i poziom trudności (według nauczycieli egzaminy będą znacznie trudniejsze).

