CKE złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. przecieku na maturze z angielskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie potencjalnego przecieku treści z arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym - przekazał szef CKE Marcin Smolik.

Język angielski jest najczęściej wybieranym przez licealistów na maturze 2022. Możliwy przeciek dotyczy tematu wypowiedzi pisemnej. Po godz. 8 jedna ze zdających na Twitterze miała opublikować zdjęcie jednego z zadań maturalnych.

- Mamy wątpliwości co do tego, czy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami. Zgodnie z procedurami dyrektor szkoły jest zobowiązany na pół godziny przed egzaminem okazać przewodniczącym wszystkich zespołów nadzorujących wszystkie pakiety (z arkuszami egzaminacyjnymi) zapakowane. Oni mają obowiązek podpisać protokół, że zgadza się to wszystko z listem przewozowym – powiedział. Wskazał, że na zdjęciu, które jest dostępne w internecie, przy zdjęciu zadania egzaminacyjnego, jest widoczna godzina przed egzaminem.

Przed egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym również mówiło się o przeciekach. Jeszcze przed rozpoczęciem matury z tego przedmiotu w internecie wyszukiwały się hasła: „tradycja” i „Pan Tadeusz”. Jak się potem okazało, tego właśnie dotyczył pierwszy temat wypracowania, czyli „Czym dla człowieka jest tradycja?”. Trzeba było się w nim odnieść do epopei Mickiewicza. - Tu nie było nic niepokojącego, tak samo wyszukiwały się inne hasła jak „cierpienie” i podobne motywy literackie – wyjaśnia Marcin Smolik w rozmowie z radiozet.pl. - Pierwsze dni matury 2022 przebiegły spokojnie, egzaminy rozpoczęły się bez opóźnień, bez perturbacji – podsumowuje szef CKE.

