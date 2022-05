Matura 2022. W środę rozszerzona matematyka. Co na pewno pojawi się na egzaminie?

W środę, 11 maja, ok. 80 tys. maturzystów podejdzie do matury 2022 z matematyki rozszerzonej. Co może pojawić się na egzaminie? - Dowód algebraiczny, dowód geometryczny – wyliczają matematycy. Na naszym portalu będzie można znaleźć odpowiedzi do zadań i omówienie arkusza.

Matematyka na poziomie rozszerzonym jest jednym z najczęściej wybieranych, obok jęz. angielskiego, przedmiotów dodatkowych na maturze 2022. Na napisanie egzaminu maturzyści mają 180 minut. Arkusz składa się z 15 zadań, czterech zamkniętych i 11 otwartych.

Posłuchaj podcastu

Matura 2022. Co na matematyce rozszerzonej?

Co dokładnie może pojawić się w tym roku na matematyce rozszerzonej? - We wszystkich maturach rozszerzonych z matematyki do tej pory był dowód algebraiczny, geometryczny. Ostatnie zadanie jest zadaniem tzw. optymalizacyjnym, za które jest 6,7 punktów - podpowiada Barbara Tarnowska, matematyczka z V LO im. Poniatowskiego w Warszawie. Radzi też maturzystom: - Jeśli nie macie pomysłu na rozwiązanie danego zadania, to idźcie dalej, nie ma sensu tracić czasu. Jak rozwiążecie inne, to możecie wrócić do tego, z którym mieliście problem.

Po godz. 14, gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na swojej stronie arkusze z egzaminu z matematyki rozszerzonej, na portalu RadioZET.pl podamy nieoficjalne odpowiedzi i rozwiązania zadań. Egzamin omówią i rozwiążą dla nas matematycy z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie. W środę, 11 maja, chętni maturzyści podejdą jeszcze do rozszerzenia z jęz. hiszpańskiego.

Matura 2022. Kiedy wyniki?

Maturę 2022 pisze wyjątkowy rocznik. To ostatni absolwenci trzyletniego liceum i ostatni rocznik licealistów po gimnazjum. Za rok w związku z reformą edukacji i wprowadzeniem czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum na maturzystów czeka już matura w nowej formule.

Przypomnijmy, że w tym roku podczas egzaminów nie obowiązują, tak jak w ubiegłych latach, zasady reżimu sanitarnego, czyli m.in. maseczki, rękawiczki, czy dystans. MEiN i sanepid zalecały jedynie częste wietrzenie sal i mycie rąk.

Zostały jednak inne pandemiczne zmiany, to znaczy arkusze są przygotowane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej, co miało ułatwić zdającym opanowanie materiału. Nie ma też obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego. Matura 2022 potrwa do 23 maja. Wyniki poznamy 5 lipca.

RadioZET.pl