Matura 2022. We wtorek polski rozszerzony. Co będzie na wypracowaniu? Maturzyści mają swoje typy

Wypracowanie na minimum 300 słów i dwa tematy do wyboru. Tak wygląda matura 2022 z polskiego na poziomie rozszerzonym. We wtorek, 10 maja, z tym egzaminem zmierzy się ok. 70 tys. osób.

Dla niektórych maturzystów matura 2022 właśnie przeszła do historii. W tym roku obowiązkowo trzeba było podejść do trzech egzaminów na poziomie podstawowym, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego. Te odbyły się w zeszłym tygodniu od 4 do 6 maja. Do tego obowiązkowe jest co najmniej jedno rozszerzenie z wybranego przedmiotu. Ci, którzy wybrali angielski (a takich osób było najwięcej) w poniedziałek, 9 maja, maturę 2022 mają już za sobą.

Matura 2022. Co będzie na polskim rozszerzonym?

We wtorek, 10 maja, wybrani maturzyści podejdą do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zdecydowało się na niego 22 proc. zdających (ok. 70 tys. osób). Na rozszerzeniu maturzyści piszą tylko wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów. Pierwszy to zazwyczaj określenie swojego stanowiska do danej tezy i podanego tekstu. Drugi to analiza i interpretacja porównawcza utworów. Na napisanie wypracowania zdający mają 180 minut. Tekst powinien mieć minimum 300 słów. - Maturzyści mają nadzieję na temat związany z intertekstualnością - opowiadali nam poloniści.

We wtorek o godz. 14 chętni zdający zmierzą się jeszcze z egzaminem z jęz. francuskiego rozszerzonego, a dzień później, w środę 11 maja, o godz. 9 na maturzystów czeka rozszerzona matematyka. To jeden z najczęściej, oprócz angielskiego, wybieranych przedmiotów dodatkowych. Napisze ją prawie 80 tys. tegorocznych zdających.

Na portalu RadioZET.pl jeszcze w dzień egzaminu, po godz. 14 opublikujemy odpowiedzi i rozwiązania arkusza z matematyki rozszerzonej. Przygotują je dla nas nauczyciele z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie.

Ostatnia taka matura

Wynik z egzaminu dojrzałości brany jest pod uwagę przy rekrutacji na studia. Matura 2022 potrwa do 23 maja. Wyniki poznamy 5 lipca. W tym roku, tak jak w ubiegłych dwóch latach, z powodu pandemii i lekcji zdalnych nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, chyba że ktoś potrzebuje wyniku z tej części do rekrutacji na studia.

Przypomnijmy, że to ostatnie egzaminy w takiej formule. W związku z reformą edukacji, likwidacją gimnazjów i wprowadzeniem czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, zmieniły się podstawy programowe, a co za tym idzie także matura. W 2023 roku maturzyści również podejdą do trzech obowiązkowych podstaw, co najmniej jednego rozszerzenia, ale zmienią się arkusze i poziom trudności. Według nauczycieli egzaminy będą znacznie trudniejsze, diametralnie zmieni się przede wszystkim język polski.

