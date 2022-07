Matura 2022. Wyniki już we wtorek. O której godzinie, gdzie sprawdzić?

Absolwenci szkół średnich przez niemal cały maj zmagali się z maturą 2022. Dla tych, którzy z przyczyn losowych nie mogli podejść do majowych egzaminów, w czerwcu zorganizowano sesję dodatkową.

Wyniki matur – gdzie sprawdzić?

Maturzyści, aby zdać, muszą dostać co najmniej 30 proc. z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego. Do tego musieli podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierali: jęz. angielski, matematykę i geografię. W tym roku, tak jak w ubiegłych dwóch latach, z powodu pandemii i lekcji zdalnych nie było obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, chyba że ktoś potrzebował wyniku z tej części do rekrutacji na studia.

Wyniki matury 2022 młodzież pozna 5 lipca, we wtorek. Po godz. 8 rano będzie można je sprawdzić w systemie ZIU. Maturzyści zalogują się tam za pomocą loginu i hasła, które otrzymali jeszcze w szkole. Centralna Komisja Egzaminacyjna poda oficjalne wyniki matury 2022 i statystyki o godz. 10.30.

Kiedy matury poprawkowe?

Ci, którzy nie zdadzą jednego przedmiotu, mogą poprawić się jeszcze w tym roku – 23 sierpnia. Niezdanie dwóch egzaminów oznacza możliwość poprawy dopiero za rok.

Do matury 2022 w całej Polsce przystąpiło ponad 380 tys. osób, w tym 289 tys. to tegoroczni absolwenci liceów, techników, szkół branżowych i artystycznych. Wśród zdających byli też maturzyści, którzy poprawiają oblany egzamin, albo walczą o wyższy wynik lub zdecydowali się na inny przedmiot niż w ubiegłych latach. Przystąpienie do matury 2022 zadeklarowało też 41 Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny w ich kraju.

Przypomnijmy, że były to ostatnie egzaminy w takiej formule. W związku z reformą edukacji, likwidacją gimnazjów i wprowadzeniem czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, zmieniły się podstawy programowe, a co za tym idzie także matura. W 2023 roku maturzyści również podejdą do trzech obowiązkowych podstaw, co najmniej jednego rozszerzenia, ale zmienią się arkusze i poziom trudności (według nauczycieli egzaminy będą znacznie trudniejsze).

RadioZET.pl