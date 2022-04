Matura 2022. Jakie zasady, harmonogram, kiedy wyniki? Czy znów będą obowiązkowe maseczki?

Do matury 2022 w całej Polsce przystąpi 384 tys. osób, w tym 289,3 tys. to tegoroczni absolwenci liceów (175,7 tys.), techników (112 tys.), szkół branżowych (500) i artystycznych (1,1tys.). Wśród zdających są też maturzyści, którzy poprawiają oblany egzamin, albo walczą o wyższy wynik lub zdecydowali się na inny przedmiot niż w ubiegłych latach. Do matury 2022 podejdzie też 41 Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny w ich kraju.

Matura 2022. Zasady

Maturzyści, aby zdać, muszą dostać co najmniej 30 proc. z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego. Do tego muszą podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy zwolnieni z tego są absolwenci 4-letniego technikum i branżowej szkoły II stopnia, jeżeli uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, najwięcej osób zdecydowało się podejść do jednego (37,9 proc. tegorocznych maturzystów) lub dwóch (29,5 proc.) przedmiotów rozszerzonych. Maksymalnie można zdawać pięć takich egzaminów. Najczęściej maturzyści na rozszerzeniu wybierali: jęz. angielski (192,7 tys. osób), matematykę 77,5 tys.), geografię (65,3 tys.), polski (63,8 tys.) i biologię (46,8 tys.).

W tym roku, tak jak w ubiegłych dwóch latach, z powodu pandemii i lekcji zdalnych nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, chyba że ktoś potrzebuje wyniku z tej części do rekrutacji na studia.

Matura 2022. Harmonogram

Część pisemna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 23 maja. Część ustną dla chętnych zaplanowano od 18 do 20 maja. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9, druga - o 14.

Tak wygląda harmonogram matury 2020:

4 maja – godz. 9 język polski – pp, godz. 14 język łaciński i kultura antyczna – pr

5 maja – godz. 9 matematyka – pp, godz. 14 historia muzyki – pr

6 maja – godz. 9 angielski – pp, godz. 14 francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – pp

9 maja – godz. język angielski – pr, godz. 14 język angielski – dj, filozofia – pr

10 maja – godz. 9 polski – pr, godz. 14 język francuski – pr, język francuski – dj

11 maja – godz. 9 matematyka – pr, godz. 14 język hiszpański – pr, język hiszpański – dj

12 maja – godz. 9 biologia – pr, godz. 14 język rosyjski – pr, język rosyjski – dj

13 maja – godz. 9 wiedza o społeczeństwie – pr, godz. 14 język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

16 maja – godz. 9 chemia – pr, godz. 14 język włoski – pr, język włoski – dj

17 maja – godz. 9 historia – pr, godz. 14 języki mniejszości narodowych – pp

18 maja – godz. 9 geografia – pr, godz. 14 języki mniejszości narodowych – pr

19 maja – godz. 9 fizyka – pr, godz. 14 historia sztuki – pr

20 maja – godz. 9 informatyka – pr, godz. 14 język kaszubski – pr, język łemkowski – pr

23 maja – przedmioty w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Matura 2022. Odpowiedzi z polskiego, matematyki, angielskiego

Arkusze egzaminacyjne z tegorocznych egzaminów będą publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych o godz. 14 (w wypadku egzaminów z godz. 9) i 19 (w wypadku egzaminów z godz. 14).

Na stronie radiozet.pl będziemy publikować odpowiedzi tuż po ukazaniu się arkuszy. W rozwiązaniu i omówieniu na żywo kolejnych zadań z egzaminu z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym pomogą nam nauczyciele z V LO w Warszawie im. Księcia Józefa Poniatowskiego: polonistka Katarzyna Kozielska i matematyczka Barbara Tarnowska.

Rozwiązania i komentarz do egzaminu z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym przygotują dla nas angliści z Liceum Niepublicznego w Bielawie. Na stronie radiozet.pl opublikujemy również odpowiedzi i omówienie matematyki rozszerzonej, jednego z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.

Matura 2022. Kiedy wyniki?

Dla tych, którzy z przyczyn losowych nie dotrą na egzamin, przewidziano termin dodatkowy od 1 do 15 czerwca. Wyniki matury 2022 poznamy 5 lipca. Ci, którzy nie zdadzą jednego przedmiotu, mogą poprawić się jeszcze w tym roku – 23 sierpnia. Niezdanie dwóch egzaminów oznacza możliwość poprawy dopiero za rok.

W tym roku podczas egzaminów nie będą obowiązywały, tak jak w ubiegłych latach, zasady reżimu sanitarnego, czyli m.in. maseczki, rękawiczki, czy dystans. Ministerstwo Edukacji i Nauki i sanepid zalecają jedynie częste wietrzenie sal i mycie rąk.

