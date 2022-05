Matura MATEMATYKA 2022 - ODPOWIEDZI, rozwiązania zadań [POZIOM PODSTAWOWY]

W artykule znajdą się nie tylko zdjęcia rozwiązanych przez specjalistkę arkuszy, ale również transmisja (dostępna także na Facebooku Radia ZET), podczas której pokażemy na żywo, jakie były poprawne odpowiedzi do matury z matematyki i na co trzeba było zwrócić uwagę przy rozwiązywaniu zadań. Naszym gościem będzie Barbara Tarnowska, matematyczka z V LO im. Poniatowskiego w Warszawie.

Uczniów, którzy wybrali maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym (egzamin 11 maja) również zachęcamy do śledzenia portalu radiozet.pl, gdzie opublikujemy odpowiedzi do zadań. Arkusze maturalne rozwiążą dla nas najlepsi nauczyciele matematyki w Polsce.

Matura, matematyka 2022 - ARKUSZ CKE, odpowiedzi, zadania na poziomie podstawowym [5.05.2022]

Matura z matematyki to drugi z całej serii egzaminów, jakie czekają w maju na absolwentów szkół średnich. Dzień po języku polskim uczniowie przystąpią do egzaminu z podstawowej matematyki, a w piątek czeka na nich sprawdzian wiedzy z języka angielskiego. Na radiozet.pl będziemy mieli dla Was także rozwiązania i odpowiedzi do tego arkusza.

Maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym przygotują dla nas angliści z Liceum Niepublicznego w Bielawie.

Matura 2022 - kiedy wyniki, jakie zasady

W tym roku maturzyści muszą podejść do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy po prostu podejść.

Ostrzegamy też wszystkich, którzy w internecie natrafili na przecieki maturalne 2022. Nie jest możliwe, aby arkusze CKE, pytania i odpowiedzi z matury pojawiły się w sieci przed oficjalnym rozpoczęciem testu. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, egzamin dojrzałości musiałby zostać powtórzony.

Wyniki matur 2022 w internecie (a także w szkołach) zostaną opublikowane we wtorek 5 lipca. Będzie można je sprawdzić za pośrednictwem portalu uruchomionego przez Okręgową Komisję Edukacyjną. W tym celu trzeba będzie wejść w zakładkę "Uczeń", a następnie wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy maturzysta otrzymał wcześniej w swojej szkole.

Tak wygląda harmonogram matury 2020:

4 maja – godz. 9 język polski – pp, godz. 14 język łaciński i kultura antyczna – pr

5 maja – godz. 9 matematyka – pp, godz. 14 historia muzyki – pr

6 maja – godz. 9 angielski – pp, godz. 14 francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – pp

9 maja – godz. język angielski – pr, godz. 14 język angielski – dj, filozofia – pr

10 maja – godz. 9 polski – pr, godz. 14 język francuski – pr, język francuski – dj

11 maja – godz. 9 matematyka – pr, godz. 14 język hiszpański – pr, język hiszpański – dj

12 maja – godz. 9 biologia – pr, godz. 14 język rosyjski – pr, język rosyjski – dj

13 maja – godz. 9 wiedza o społeczeństwie – pr, godz. 14 język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

16 maja – godz. 9 chemia – pr, godz. 14 język włoski – pr, język włoski – dj

17 maja – godz. 9 historia – pr, godz. 14 języki mniejszości narodowych – pp

18 maja – godz. 9 geografia – pr, godz. 14 języki mniejszości narodowych – pr

19 maja – godz. 9 fizyka – pr, godz. 14 historia sztuki – pr

20 maja – godz. 9 informatyka – pr, godz. 14 język kaszubski – pr, język łemkowski – pr

23 maja – przedmioty w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych