Matura 2022. Od poniedziałku rozszerzenia. Ponad połowa maturzystów wybrała angielski

Za maturzystami już trzy przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym, czyli jęz. polski, matematyka i jęz. obcy. W tym roku trzeba też podejść do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Najczęściej maturzyści wybierali jęz. angielski (192,7 tys. osób, 66,6 tegorocznych maturzystów).

Posłuchaj podcastu

Żeby zdać maturę 2022, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., ale do rozszerzenia wystarczy tylko podejść. Wynik z egzaminów rozszerzonych brany jest jednak pod uwagę przy rekrutacji na studia, jest więc o co walczyć.

Matura 2022 z angielskiego, poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Na radiozet.pl w poniedziałek, 9 maja, po godz. 14, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze, pokażemy poprawne odpowiedzi do rozszerzonego angielskiego. Rozwiązania zadań z tej matury z komentarzem przygotują dla nas angliści z Liceum Niepublicznego w Bielawie.

Matura 2022 na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego składa się z kilku części. Na początku arkusza są zadania z rozumienia ze słuchu, potem z rozumienia tekstów pisanych, kolejne ćwiczenia sprawdzają znajomość gramatyki. Na końcu przewidziano krótkie wypracowanie od 200 do 250 słów na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Pierwszy to zawsze rozprawka, w której trzeba przedstawić za i przeciw do podanej tezy, drugi to list, opowiadanie bądź recenzja.

Na rozwiązanie tych wszystkich zadań i napisanie krótkiego wypracowania przewidziano 150 minut. Powtarzając materiał, maturzyści zwracali uwagę przede wszystkim na czasy, słownictwo i zasady pisania rozprawki.

Matura 2022 potrwa do 23 maja. Dla tych, którzy z przyczyn losowych nie dotrą na egzamin, przewidziano termin dodatkowy od 1 do 15 czerwca. Wyniki poznamy 5 lipca. Ci, którzy nie zdadzą jednego przedmiotu, mogą poprawić się jeszcze w tym roku - 23 sierpnia. Niezdanie dwóch egzaminów oznacza możliwość poprawy dopiero za rok. W tym roku, tak jak w ubiegłych dwóch latach, z powodu pandemii i lekcji zdalnych nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego.

RadioZET.pl