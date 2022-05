Matura 2022. W piątek język angielski. Dla maturzystów to chwila oddechu

Matura 2022 pisemna na poziomie podstawowym z języka angielskiego podzielona jest na cztery części. Pierwsza to rozumienie ze słuchu, druga rozumienie tekstów pisanych, trzecia dotyczy znajomości środków językowych i gramatyki. W ostatniej części maturzyści muszą napisać krótkie wypracowanie, np. ogłoszenie, zaproszenie czy wpis na bloga.

Od kilku lat zdawalność podstawy z angielskiego jest jedną z największych, a maturzyści nie ukrywają, że tego egzaminu obawiają się najmniej. Rok temu w maju maturę z angielskiego zdało 94 proc. osób ze średnim wynikiem 76 proc.

Matura 2022. Przed weekendem język angielski

- Na ten przedmiot uczniowie idą bez większego stresu, to dla nich oddech między innymi egzaminami - opowiadali nam nauczyciele. W tym roku do angielskiego na podstawie, jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, podejdzie ok. 290 tys. maturzystów.

To wyjątkowy rocznik, bo do matury 2022 przystępują ostatni absolwenci trzyletniego liceum i ostatni rocznik licealistów po gimnazjum. Za rok w związku z reformą edukacji i wprowadzeniem czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum na maturzystów czeka już matura w nowej formule. Jak zapowiadają nauczyciele, egzaminy będą przekrojowe i trudniejsze.

W piątek, 6 maja, po godz. 14 na portalu radiozet.pl opublikujemy arkusze z rozwiązaniami podstawy z angielskiego wraz z omówieniem ekspertów. Odpowiedzi do zadań i komentarz przygotują dla nas angliści z Niepublicznego Liceum w Bielawie.

Na tych, którzy nie wybrali angielskiego, w piątek, 6 maja, o godz. 14 czekają podstawy z innych języków obcych, czyli z francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Maturzyści muszą podejść do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Najczęściej maturzyści na rozszerzeniu wybierali: jęz. angielski (192,7 tys. osób) i matematykę (77,5 tys.).

Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy po prostu podejść. Wynik z egzaminu dojrzałości brany jest pod uwagę przy rekrutacji na studia. W tym roku, tak jak w ubiegłych dwóch latach, z powodu pandemii i lekcji zdalnych nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego. Matura 2022 potrwa do 23 maja. Wyniki poznamy 5 lipca.

