Matura 2021. Dziś uczniowie piszą egzamin z języka angielskiego

Matura 2021 trwa. W trzecim dniu egzaminów dojrzałości maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. To najczęściej wybierany język nowożytny. Co będzie na maturze? Najnowsze informacje i komentarze dla was zbieramy na żywo. Na RadioZET.pl opublikujemy też arkusze CKE i odpowiedzi do zadań.

Matura 2021 trwa. O godzinie 9:00 rozpoczyna się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym - to od lat najczęściej wybierany język obcy. Egzamin potrwa 120 minut

"Angielski nie jest trudny. Powinno łatwo pójść", "Akurat jeśli chodzi o poziom matury z angielskiego to jest strasznie łatwa", "Myślę, że będzie fajnie, trzeba napisać i skończyć to z uśmiechem" - mówią Radiu ZET maturzyści z I LO we Wrocławiu

W sieci po raz kolejny pojawiają się doniesienia o rzekomych przeciekach i wycieku arkuszy CKE. Na razie nie są to potwierdzone informacje

Matura 2021: język angielski. Odpowiedzi, arkusze CKE, komentarze na żywo

Matura 2021: język angielski [arkusze CKE]

Matura 2021: język angielski [odpowiedzi]

Matura 2021

Za maturzystami już matura z polskiego i z matematyki. Zobacz arkusze CKE i odpowiedzi:

Matura ustna 2021

Podobnie jak w zeszłym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Matura 2021: kiedy będzie? Data, terminy, harmonogram [EGZAMINY MATURALNE CKE]

Matura rozszerzona 2021

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. Do grupy przedmiotów wyboru należy m.in. język angielski na poziomie rozszerzonym. Egzaminy z angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz na poziomie dwujęzycznym będą przeprowadzone w piątek rano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Matura 2021: zasady, zakres materiału. Nowe zasady obowiązujące na maturze 2021

Kiedy wyniki matur 2021 i kiedy matura poprawkowa?

Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE) do 5 lipca. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki matur 2021.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Lektury na maturę 2021: jakie obowiązują? [OBOWIĄZKOWE, PODSTAWOWE, ROZSZERZONE, Z GWIAZDKĄ]

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się od niego odwołać. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

RadioZET.pl/PAP