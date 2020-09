Matura poprawkowa. Jak przystąpić do egzaminu i kiedy uczniowie poznają wyniki?

Matura poprawkowa to ostatnia możliwość przystąpienia do egzaminu dla osób, którym "powinęła się noga" w pierwszym terminie. Jakie są zasady przystąpienia do egzaminu i kiedy maturzyści poznają wyniki?

Matura poprawkowa 2020 - na czym polega i jak do niej przystąpić? Egzamin jest przeprowadzany wśród osób, którym nie powiodło się w pierwszym terminie. Jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w tym roku abiturienci będą zdawać tylko egzaminy pisemne.

Chęć poprawiania egzaminów maturalnych zgłosiło 57,3 tys. uczniów. Najwięcej zdających - prawie 43,2 tys. - zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić niemal 7,4 tys. abiturientów.

Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek - 6,1 tys. - abiturienci zdawać będą z języka angielskiego. Z pozostałych języków obcych egzaminy zdawać będzie 639 osób: z języka niemieckiego - 457, rosyjskiego - 165, hiszpańskiego - 13, francuskiego - 3, białoruskiego - 1.

Matura poprawkowa 2020 - terminy

Epidemia koronawirusa sprawiła, że w 2020 roku egzaminy maturalne odbyły się nie w maju, ale w czerwcu. Sesja w terminie głównym odbyła się między 8 a 29 czerwca. Abiturienci, którzy nie przystąpili do niej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogli zdawać egzamin w terminie dodatkowym w dniach 8-17 lipca.

Wyniki matur zostały ogłoszone 11 sierpnia. Według danych CKE maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Prawo do poprawki ma 17,2 proc. abiturientów. Spośród absolwentów liceów maturę zdało 81,1 proc., a prawo do poprawki ma 12,5 proc. Spośród absolwentów techników maturę zdało 62,2 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

W tym roku matura poprawkowa odbędzie się 8 września. Egzamin pisemny rozpocznie się o godz. 14. Nie przewidziano egzaminów ustnych.

Matura poprawkowa 2020 - jak przystąpić do egzaminu

Kto może przystąpić do matury poprawkowej? Mogą to zrobić wszyscy tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w czerwcu lub lipcu przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych i nie zdali jednego z nich. Poprawkową maturę mogą napisać także absolwenci lat ubiegłych, którzy w 2020 r. ponownie przystąpili do egzaminu maturalnego i także nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu.

By przystąpić do egzaminu poprawkowego, maturzyści musieli do 14 sierpnia złożyć pisemny wniosek. Osoba, która nie zdała więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Matura poprawkowa 2020 - wyniki także online

Wyniki matury poprawkowej opublikowane zostaną w środę 30 września. Będzie można je sprawdzić także bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem specjalnej strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeznaczonej dla maturzystów.

RadioZET.pl/PAP