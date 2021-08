Ponad 60 tys. osób w całym kraju we wtorek zmierzy się z maturą poprawkową 2021. Najwięcej maturzystów - już tradycyjnie - podejdzie do egzaminu z matematyki. - Nie ma co liczyć, że zadania będą prostsze niż te z maja - podkreślają nauczyciele matematyki.

We wtorek 24 sierpnia punktualnie o godz. 9 rozpocznie się matura poprawkowa 2021. Mogą do niej przystąpić osoby, które w maju w terminie głównym nie zdały tylko jednego obowiązkowego przedmiotu w części pisemnej.

W tym roku z powodu pandemii i lekcji zdalnych maturzyści nie musieli zdawać żadnego testu na poziomie rozszerzonym (tak jak to było dotychczas), obowiązkowo przystępowali więc tylko do trzech egzaminów: z języka polskiego, języka obcego i matematyki. I z tego ostatniego przedmiotu poprawek będzie najwięcej.

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, chęć przystąpienia do matury z matematyki we wrześniu zadeklarowało 50764 osoby, z czego 33,3 tys. to tegoroczni maturzyści, a 17,4 tys. to absolwenci z ubiegłych lat.

Matura poprawkowa 2021 z matematyki. Jakie zadania?

Matura 2021 pod tym kątem nie jest wyjątkowa, odkąd w 2010 wprowadzono obowiązkową matematykę na egzaminie dojrzałości, najwięcej poprawek jest właśnie z tego przedmiotu.

- Matematyka wymaga systematyczności, trudno jest opanować nowy materiał, jeśli nie opanowało się poprzednich zagadnień. Potem braki nawarstwiają się i jest coraz więcej do nadrobienia - tłumaczy Jagoda Banaszczyk, nauczycielka matematyki z XI i XXV LO w Łodzi, która przygotowuje uczniów do poprawek.

Jak opowiada, właśnie z takimi sytuacjami, ma najczęściej do czynienia. Ci, którym zabrakło dwóch, trzech procent na maturze do wymaganych 30, to mniejszość.

Na co szczególnie młodzież powinna zwrócić uwagę przed wtorkowym egzaminem?

- Matura poprawkowa wygląda bliźniaczo podobnie do tej z terminu głównego. To ten sam egzamin tylko inne zadania, nie ma co liczyć, że ćwiczeń będzie mniej, albo będą prostsze - podkreśla Banaszczyk i dodaje: - Od wyników matury do poprawek są niecałe dwa miesiące, nie ma więc czasu, by pracować nad całością. Trzeba zrobić rachunek sumienia, zastanowić się, co nie poszło w maju i na tych treściach się skoncentrować.

Matematyczka radzi też, by dobrze zapoznać się ze strukturą egzaminu, tzn. sprawdzić, ile jest zadań zamkniętych, ile otwartych i zaplanować, ile czasu im poświęcić - to wszystko pomaga w zdaniu egzaminu i zmniejsza stres, który jest zazwyczaj złym doradcą.

- Matura poprawkowa to egzamin do zdania i uczniom to się udaje. Nie są tak zmęczeni atmosferą egzaminów jak w maju, mają tylko jeden przedmiot do powtórzenia - tłumaczy Banaszczyk.

Matura poprawkowa 2021 też z polskiego i angielskiego

Z informacji, które dostało RadioZET.pl od CKE, wynika, że drugim najczęściej poprawianym przedmiotem na maturze 2021 będzie język polski. Do tego egzaminu ma podejść 7512 osób, z czego 7 tys. to tegoroczni maturzyści.

W tym roku polski na maturze poszedł wyjątkowo słabo, niektórzy poloniści tłumaczyli, że łatwo było otrzeć się o tzw. błąd kardynalny w wypracowaniu. To znaczy np. pomylić bohatera, odnosząc się do lektury, a co za tym idzie, dostać zero punktów za wypracowanie.

5165 osób we wtorek będzie poprawiać maturę z angielskiego, a 458 z języka niemieckiego. Poprawki będą też z innych języków obcych, do rosyjskiego w całym kraju podejdzie 58 osób, do hiszpańskiego 12, do francuskiego pięć, a do włoskiego - dwie.

W sumie w całym kraju przystąpienie do matury poprawkowej 2021 zadeklarowało 63976 chętnych, z czego 44689 to tegoroczni absolwenci liceów i techników.

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa i lekcji zdalnych matura 2021 jest przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań określonych w podstawie programowej. To oznacza okrojenie materiału o 20–30 proc. (w zależności od przedmiotu). Na przykład na polskim zawężono listę lektur, a na przedmiotach ścisłych, jak matematyka, zmniejszono liczbę zadań otwartych. Dotyczy to także matury poprawkowej. Tak jak w zeszłym roku maturzyści nie przystępowali też egzaminu ustnego z języka polskiego i obcego.

Matura poprawkowa 2021. Wyniki we wrześniu

W maju z egzaminem dojrzałości nie poradziło sobie 25,5 proc. zdających, z czego 17,7 proc. ma prawo do sierpniowej poprawki. Jak zwykle lepiej wypadli licealiści - 81 proc. absolwentów tych szkół z powodzeniem napisało maturę. W technikach egzamin dojrzałości zdało 64 proc. młodzieży.

Podstawę z polskiego zdało 93 proc. maturzystów, średnio otrzymali 55 proc. Matematykę w terminie głównym zdało 79 proc. maturzystów ze średnim wynikiem 56 proc. Najlepiej wypadł jęz. angielski (najczęściej wybierany jako język obcy na maturze). Poradziło sobie z nim 94 proc. maturzystów, średnio uzyskując 76 proc.

Wyniki matury poprawkowej poznamy 10 września. To oznacza, że maturzyści, którym uda się zdać wtorkowy egzamin, będą mogli jeszcze wziąć udział w rekrutacji na wybrane kierunki studiów.



Ci, którzy nie zdali więcej niż jednego egzaminu, maturę mogą poprawiać dopiero za rok.

RadioZET.pl