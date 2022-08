Matura poprawkowa 2022. Egzamin "ostatniej szansy", kiedy poznamy wyniki?

Matura poprawkowa 2022 rozpoczęła się we wtorek 23 sierpnia. Przystąpienie do egzaminu zadeklarowało 52,3 tys. maturzystów - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Po zakończeniu matury poprawkowej opublikowane zostaną wszystkie arkusze. Kiedy poznamy wyniki?

Matura poprawkowa 2022 odbywa się we wtorek 23 sierpnia. Egzaminy rozpoczęły się o godz. 9:00. Matura poprawkowa z języka polskiego oraz matematyki potrwa 170 minut, z kolei z języka obcego 120 minut. Wszystkie egzaminy odbywają się w formie pisemnej.

Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z matematyki zadeklarowało blisko 42,3 tys. maturzystów. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z języka polskiego zadeklarowało 5 tys. maturzystów, a do egzaminu poprawkowego z języka angielskiego - ponad 4,4 tys.

Matura poprawkowa 2022. Arkusze egzaminacyjne CKE

Podobnie, jak w ubiegłym roku, nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebowali wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

CKE informuje, że arkusze egzaminacyjne z matury poprawkowej 2022 zostaną opublikowane na stronie CKE jeszcze we wtorek 23 sierpnia po godz. 14:00.

Wyniki matury poprawkowej 2022. Kiedy i gdzie?

Wyniki matury poprawkowej będą znane 9 września. Tego dnia uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, aneksy i informacje o wynikach w swoich szkołach.

Wyniki poprawki z matury można także sprawdzić samodzielnie, poprzez system ZIU, który jest dostępny na stronie wyniki.edu.pl.W wyznaczone pola należy wpisać otrzymany w szkole login oraz hasło.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna wszystkich maturzystów uprawnionych w tym roku do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu jest 60,8 tys. Chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego zadeklarowało 52,3 tys. z nich.

