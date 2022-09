Matura poprawkowa 2022. CKE podała wyniki

Do matury poprawkowej 2022 w sierpniu przystąpiło 35 tys. 342 osoby. Mogli do niej podejść tylko ci, którzy w maju oblali jeden egzamin obowiązkowy. Aby zdać, trzeba było uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. Jak co roku zdecydowanie najwięcej maturzystów poprawiało matematykę.

Centralna Komisja Egzaminacyjna w piątek, 9 września, opublikowała wyniki matury 2022. Są to zbiorcze dane pokazujące zdawalność egzaminów we wszystkich terminach, czyli głównym, dodatkowym (dla tych, którzy z przyczyn losowych nie dotarli na maturę) i poprawkowym.

Matura poprawkowa 2022. Wyniki

Przypomnijmy, że w terminie głównym i dodatkowym zdało 78,2 proc. maturzystów. Jeden przedmiot oblało 15,5 proc. maturzystów. 6,3 proc. osób nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu. Jak zwykle lepiej wypadli licealiści. Z maturą poradziło sobie 84 proc. absolwentów tych szkół. W technikach zdało 69,2 proc. młodzieży. Znacznie gorzej wypadli absolwenci szkół branżowych II stopnia - tylko 20,5 proc. uzyskało co najmniej 30 wymaganych procent.

Z polskiego zdało 95 proc. maturzystów ze średnim wynikiem 54 proc. Jak zwykle znacznie słabiej wypadła matematyka. Zdało ją 82 proc. maturzystów, ale średni wynik był lepszy niż z polskiego (58 proc.). Z angielskim poradziło sobie 94 proc. maturzystów. Średnio uzyskali 76 proc. z podstawy, wyniki są więc najlepsze, jeśli chodzi o obowiązkowe podstawy.

Jak teraz po poprawkach wyglądają te statystyki? Maturę 2022 zdało 85 proc. maturzystów. Wciąż najlepsi są absolwenci liceów ze zdawalnością na poziomie 89,3 proc. Egzamin dojrzałości za sobą ma 78,3 proc. absolwentów techników. Wciąż znacznie słabiej wypadają osoby po szkołach branżowych II stopnia – 32,1 proc. może pochwalić się zdaną maturą.

Jeśli chodzi o wyniki z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów na podstawie, to jęz. polski zdało 96 proc. maturzystów, więc o procent więcej po poprawkach. Podobnie jest w wypadku jęz. angielskiego. Zdawalność to 95 proc. Najgorzej wciąż maturzyści radzą sobie z matematyką. Ten przedmiot na poziomie podstawowym ostatecznie zdało 86 proc. absolwentów szkół średnich.

Matura poprawkowa. Na studiach jeszcze wolne miejsca

Ci, którzy z powodzeniem zdali poprawki, mogą jeszcze zdawać w tym roku na studia. Część uczelni wciąż prowadzi rekrutacje i oferuje wolne miejsca. Wyniki poprawki maturzyści mogą sprawdzić samodzielnie, poprzez system ZIU, który jest dostępny na stronie wyniki.edu.pl. W wyznaczone pola należy wpisać otrzymany w szkole login oraz hasło. Osoby, które nie zdały więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu w maju, mogą poprawiać wyniki dopiero za rok.

Przypomnijmy, że to ostatnia taka matura. W 2023 formuła egzaminu się zmienia. To efekt reformy edukacji likwidującej gimnazja i zmieniającej podstawy programowe. Co ważne formuła 2023 dotyczy absolwentów zreformowanego czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Wszyscy pozostali, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w poprzednich latach i np. go nie zdali albo chcą poprawić wynik, zdają egzamin w starej formule z 2015 roku.

RadioZET.pl