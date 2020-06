''Masakra'', ''Nie zdam tego''. Pierwsze komentarze po maturze z matematyki

We wtorek tegoroczni maturzyści podeszli do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. W sieci można przeczytać pierwsze komentarze abiturientów.

We wtorek rano maturzyści przystąpili do obowiązkowej matury z matematyki na poziomie podstawowym. Rozpoczęła się ona o 9. Egzamin trwa 170 minut. Część zdających opuściła już sale egzaminacyjne. W sieci zawrzało.

Komentarze po maturze z matematyki

W sieci możemy przeczytać już komentarze maturzystów po obowiązkowym egzaminie z matematyki. Zdania są podzielone. Według niektórych matura z matematyki nie była trudna.

Oprócz jednego zamkniętego jestem pewna wszystkich zadań. Zamknięte były proste. Zamknięte były mega proste. Otwarte już tak średnio.

Jednak większość maturzystów twierdziła, że tegoroczna matura z matematyki była trudna.

Za ładnie przyklejone naklejki będą jakieś punkty? I ch*j nie zdam. Weszłam do domu i po prostu się poryczałam. Nie jestem pewna żadnej odpowiedzi. To była masakra.

Matura 2020

Pierwotnie sesja maturalna miała się rozpocząć 4 maja, ale w związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach, od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur. Zmieniono też część przepisów dotyczących samej matury.

We wtorek o godzinie 14:00 po obowiązkowej maturze z matematyki odbędzie się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Nie jest on obowiązkowy, pisać go będą tylko chętni.

RadioZET.pl/PAP