Część maturzystów z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie przyszło na maturę o godz. 13.30, tłumacząc, że taką porę wyznaczyła placówka na swojej stronie internetowej. Egzaminy rozpoczęły się tymczasem o godz. 9. "Nastąpił ludzki błąd" – wyjaśniła Onetowi dyrektor Krystyna Jędrzejczyk. Co stanie się z absolwentami, którzy nie przystąpili wskutek pomyłki do egzaminu dojrzałości?

Matura z historii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się planowo o godz. 9. Niestety, część uczniów przyszła na egzamin o godz. 13.30.

Taka godzina widniała na stronie internetowej szkoły i na nią powołali się później absolwenci Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

Uczniowie przyszli na maturę później niż powinni przez informacje szkoły. "Nastąpił ludzki błąd"

Dyrektor placówki Krystyna Jędrzejczyk powiedziała Onetowi, że do rozszerzonego egzaminu z historii nie przystąpiło trzech z czterech uczniów. Jeden przyszedł na właściwą porę.

Dyrektor wyjaśnia, że dokładne terminy matur były znane od września. "Były dostępne na stronie CKE i w systemie, do którego uczniowie mają dostęp za pomocą loginu i hasła" - wyjaśniła dyrektor. I wskazała, że umieszczone w nich daty matury z historii były poprawne.

Nie zmienia to jednak faktu, że na stronie szkoły pojawił się błąd. "Tu rzeczywiście nastąpił ludzki błąd i została wpisana błędnie godzina 13.30" – wyjaśnia dyrektor. Po spotkaniu z uczniami, którzy nie przystąpili w wyniku pomyłki do matury, dyrektor wystosował wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o nowe terminy egzaminu. Otrzymała taką zgodę. "Złożyłam takie wnioski i zostały one w systemie zaakceptowane" - mówi Onetowi Krystyna Jędrzejczyk. Spóźnialscy napiszą egzamin 16 czerwca.

