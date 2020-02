Nauczycielka z podejrzeniem koronawirusa. 700 dzieci nie poszło do szkoły

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nauczycielka z Mazańcowic, która wróciła z Rzymu, zgłosiła się w poniedziałek z objawami paragrypowymi do SOR-u bielskiego Szpitala Wojewódzkiego. Miała m.in. gorączkę i dolegliwości infekcyjne. W związku z podejrzeniem obecności koronawirusa została przewieziona do szpitala zakaźnego w Chorzowie.

Nie miała kontaktu z innymi pacjentami. Została natychmiast odizolowana w specjalnie do tego wyznaczonym pomieszczeniu w szpitalu

– informowała wówczas rzecznik placówki Anna Szafrańska. Kobieta zanim zgłosiła się do bielskiego szpitala, w poniedziałek prowadziła jeszcze lekcję w szkole w Mazańcowicach.

Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna poinformował, że w placówce uczy się około 700 dzieci. W środę przyszło do niej jedno dziecko. Szkoła była niedostępna dla osób spoza niej.

Czekamy na wyniki badań nauczycielki. Mają nadejść w środę. Jeśli okaże się, że to zwykłe przeziębienie, wówczas młodzież w czwartek wróci do szkoły. Jeśli wyniki nie dotrą w środę, to zajęcia będą zawieszone także jutro

Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna