Do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty doszło w niedzielę w mazowieckim Ciepelowie. Jak podaje Echodnia.eu, jadący jednośladem wyprzedzał naraz dwa samochody. Tracąc panowanie nad maszyną wjechał do rowu, a następnie uderzył w drzewo. Przeżył, ale trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami…