Do wypadku doszło po godz. 4 nad ranem na trasie S7 na wysokości Szydłowca (woj. mazowieckie). W auto uszkodzonej osobówki wjechała ciężarówka. Jak podaje Echodnia.eu kierowca trafił do szpitala w Skarżysku - Kamiennej z poważnymi obrażeniami.

Z relacji policjantów z Szydłowca wynika, że 51-latek dochował procedur. W oczekiwaniu na pomoc drogową został ofiarą wypadku. W jego renault wjechał kierowca ciężarówki Man z naczepą. Obaj uczestnicy zdarzenia – kierowca renault i ciężarówki – byli trzeźwi.

Policja apeluje o wzmożone bezpieczeństwo, gdy dochodzi do awarii na ekspresówkach.

Apelujemy o to, by jak najszybciej opuścić uszkodzony pojazd, gdy znajduje się na trasie ekspresowej. Po to są bramy awaryjne, byśmy nie znajdowali się na drodze. Być może, gdyby poszkodowany tak postąpił, to doszło by jedynie do kolizji

Dariusz Kalita, naczelnik Wydziału Prewencji z KPP w Szydłowcu, dla Echodnia.eu