Wypadek na krajowej „63” z Siedlec do Zambrowa. W Sokołowie Podlaskim we wtorkowy poranek zderzyły się dwa auta: ciężarówka z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło na miejskim odcinku, na ul. Wolności.

Droga została zablokowana, policja kieruje objazdy. W wypadku ucierpiała jedna osoba, nie wiemy, czy to kierowca jednego z aut, czy przechodzień.

Udzielana jest pomoc jednej osobie uczestniczącej w zdarzeniu drogowym. policja z Sokołowa Podl., dla PAP

Według komunikatu dyżurnego GDDKiA utrudnienia drogowe potrwają jeszcze ok. 2 godzin.

RadioZET.pl/PAP