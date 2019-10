Pięć osób z niepełnosprawnością trafiło do szpitala po groźnym wypadku w parku rozrywki w Mościska niedaleko Garwolina (woj. mazowieckie) – podaje lokalny serwis WirtualnyGarwolin.pl. Na miejscu lądowały śmigłowce LPR, ratownicy prowadzili reanimację. Skuteczną.

Wypadek w parku rozrywki w Mościskach, w gminie Trojanów. Jak podaje lokalny serwis z Garwolina, odwiedzający miejsce rozrywki „Farmy Iluzji” wpadli z tratwy do wody. Do zdarzenia miało dojść ok. 13.30.

ięć niepełnosprawnych osób znalazło się w wodzie. Przed przybyciem straży, poszkodowane osoby zostały wydostane na brzeg. Wobec dwóch z nich prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, która była skuteczna Tomasz Biernacki, oficer prasowy KP PSP w Garwolinie, dla Wirtualnego Garwolina

Zagrożona śmiercią osoba została przetransportowana do szpitala śmigłowce. Pozostali ranni – karetkami.

RadioZET.pl/WirtualnyGarwolin.pl