Ktoś obcina psom palce na Mazowszu. "Robił to metodycznie - jeden po drugim"

Okaleczone psy zostały znalezione w okresie dwóch miesięcy w okolicy Radomia między Jedlińskiem a położoną dwa kilometry dalej Błotnicą Starą. Fundacja Canum Argentaria – Psi Grosz poinformowała na Facebooku, że wraz z Fundacją dla Szczeniaków Judyta pomogła już trzem psom.

Wolontariusze wykluczyli nieszczęśliwy wypadek. Uważają, że ktoś celowo krzywdzi psy. „Jakiś psychopata bez żadnych skrupułów okalecza tutejsze psy, obcinając im palce. Będziemy próbować go znaleźć” - pisali już w sierpniu wolontariusze z Psiego Grosza.

Mazowieckie. Nieznany sprawca obcina psom palce

Obie fundacje publikują zdjęcia zwierząt, które uratowali. „Nie potrafimy wyobrazić sobie horroru, jaki przeżył ten pies! Łudziliśmy się, że (Tomcio – red.) uległ wypadkowi, ale to raczej niemożliwe. Palce łapek odcięte są na różnej wysokości, jakby ktoś robił to metodycznie - jeden po drugim” – czytamy w poście fundacji Judyta. Wolontariusze zwrócili też uwagę, że gdyby łapa psa dostała się pod kosiarkę lub inną maszynę, cięcie byłoby równe. „Niestety, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z celowym ludzkim działaniem” – uważają wolontariusze.

Fundacja Psi Grosz opisała męczarnie, jakich doświadczył pies uratowany w sierpniu. „Ta sunia była torturowana - zwyrodnialec obciął jej palce w przedniej łapie, a potem wyrzucił przy drodze. Kulejąc, dotarła skrajnie wyczerpana do wsi, zakradła się na gospodarstwo. Szukając pożywienia, z głodu zadusiła gołębia - hodowca wściekł się i chciał ją skrzywdzić... Na szczęście interweniowali sąsiedzi” – relacjonowali.

Fundacja Psi Grosz poinformowała o wynikach ekspertyzy weterynaryjnej wykonanej u okaleczonego psa. Nieznany sprawca obciął palce prawdopodobnie sekatorem. Blizny są na różnym etapie gojenia, a więc palce najprawdopodobniej obcinał po jednym, w odstępach czasu. Zwierzęciu udało się pomóc. Fundacja zebrała 9,5 tys. złotych na operację tego psa. Prowadzona jest jeszcze jedna zbiórka na rzecz okaleczonych zwierząt.

Sprawę zgłoszono już służbom. Policja potwierdziła „Faktowi”, że w gminie Stara Błotnica i Jedlińsk doszło do kilku przypadku okaleczenia psów.

Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, może je przekazać policjantom z KMP w Białobrzegach pod numerem telefonu 47 702 22 00 lub mailowo na adres kppbialobrzegi@ra.policja.gov.pl.

RadioZET.pl/Fundacja Psi Grosz/Fundacja dla szczeniaków Judyta /Fakt.pl