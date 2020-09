Makabryczny wypadek na Mazowszu. Ciągnik rolniczy przygniótł auto osobowe, które wcześniej zepchnął do rowu. Kobieta podróżująca citroenem nie przeżyła.

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Żabowo (woj. mazowieckie) we wtorek przed godziną 8. Ciągnik z przyczepą wypełnioną kukurydzą zepchnął auto marki Citroen do rowu, a następnie przygniótł je kołem.

Wypadek w Żabowie. Traktor zmiażdżył citroena

"Samochód został zepchnięty przez ciągnik i najechany przednim kołem. Został całkowicie zgnieciony" - relacjonował kapitan państwowej straży pożarnej Paweł Piwowarczyk w Radiu 7. Kobieta została zakleszczona w pojeździe, strażacy musieli podnieść ciągnik, by ją ewakuować. Niestety, po przybyciu na miejsce lekarz stwierdził zgon - poinformował Paweł Piwowarczyk.

W trwającej dwie godziny akcji ratunkowej brały udział trzy jednostki straży pożarnej z Sierpca, OSP Zawidz, a także strażacy z Osieka i Słupii. Na miejsce przybyła karetka oraz śmigłowiec LPR.

Kierowca ciągnika był trzeźwy. Sprawę pod nadzorem prokuratury bada teraz policja z Sierpca.

RadioZET.pl/radio7.pl/OSP Zawidz/wyborcza.pl