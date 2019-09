Tragedia na drodze. Nie żyje pasażer auta, na miejscu śmigłowiec pogotowia

Jedna osoba zginęła, a drugą przetransportowano śmigłowcem do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w Henrysinie (powiat nowodworski) na drodze krajowej nr 62 - przekazała we wtorek Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.