Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Nie żyje 23-latek porażony przez prąd

Do wypadku doszło w środę, 22 września przed północą w Guzowie (woj. mazowieckie). Policjanci otrzymali zgłoszenie o godz. 22.45.

- Dostaliśmy informację, że podczas wykonywania prac polowych miało dojść do pożaru kombajnu do zbioru kukurydzy. Sprzęt prawdopodobnie dotknął linii wysokiego napięcia, dlatego osoba znajdująca się na tym kombajnie niestety zmarła - przekazała nam st. sierż. Monika Michalczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Śmiertelny wypadek w Guzowie. Operator kombajnu porażony przez prąd

Szczegóły i dalszy przebieg sytuacji policja będzie ustalać pod nadzorem prokuratury. Wcześniej o tragedii poinformowało Radio Victoria, które powołało się na relację straży pożarnej.

- Około godz. 23 strażacy otrzymali wezwanie do miejscowości Guzów. Tam na polu kukurydzy doszło do zdarzenia, gdzie kombajn podczas wysypywania kolb dotknął do linii energetycznej - mówił Jarosław Belina, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Jak poinformował funkcjonariusz, na miejscu strażacy zastali młodego mężczyznę przy kombajnie porażonego przez prąd. - Niestety poszkodowanemu nie udało się już pomóc - dodał.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Radio Victoria