Media bez wyboru. Zagraniczne portale piszą o strajku niezależnych mediów w Polsce

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wygłosił orędzie "w obronie wolnych mediów w Polsce". Zostało ono wyemitowane w TVP1, TVP Info oraz Programie Pierwszym Polskiego Radia

Media bez wyboru - Stacje telewizyjne i radiowe wznowiły nadawanie, portale i gazety publikują treści. Wciąż jednak trwa protest przeciwko podatkowi, który rząd chce narzucić na niezależne media

Na protest mediów w Polsce reagują media na całym świecie. "Czarne ekrany", "news blackout" - piszą. "Polski nacjonalistyczny rząd określa proponowaną opłatę jako opłatę solidarnościową i twierdzi, że celem jest zebranie pieniędzy na walkę z epidemią koronawirusa dla Narodowego Funduszu Zdrowia i Kultury" - podaje BBC. The Guardian pisze o tym, że "komercyjne kanały telewizyjne, stacje radiowe i portale internetowe zaprzestały emisji w Polsce w proteście przeciwko propozycjom podatkowym, które zdaniem krytyków zagrażają niezależnym mediom"

"Partyjny bełkot to nie informacja", "Media bez wyboru to kres demokracji", "TVP łże" - to tylko niektóre transparenty, jakie mogliśmy zobaczyć na środowej manifestacji pod hasłem "Media bez wyboru" pod siedzibą TVP w Warszawie

Media bez wyboru – pod takim hasłem od 10 lutego br. w Polsce strajkowały niezależne media, w tym Radio ZET. Wszystko z powodu podatku, który rząd chce nałożyć na portale, stacje radiowe i telewizyjne oraz prasę pod przykrywką walki z epidemią COVID-19. "W tym miejscu powinnaś / powinieneś zobaczyć stronę główną. Jeśli plany rządu się powiodą, możesz jej kiedyś nie zobaczyć naprawdę. Możesz też stracić możliwość korzystania z innych mediów i źródeł informacji"– komunikat ten słychać było w zapętleniu na naszej antenie. Emisję wstrzymały również stacje telewizyjne, m.in. TVN i Polsat. "Tu miał być Twój ulubiony program" – głosił napis na wyświetlanej czarnej planszy. Nadawanie wstrzymano do godziny 4:00 nad ranem 11 lutego. Protest spotkał się z bardzo mocnymi reakcjami: wiele osób porównywało tę sytuację do braku pluralizmu debaty publicznej w PRL.

O ogólnopolskim strajku informowały również światowe media - m.in. BBC, The Guardian, Washington Post, ABC News, Bloomberg.com Irish Times i Times of India. W czwartek stacje telewizyjne i radiowe wznowiły nadawanie, działają także portale i prasa.

Media bez wyboru. Zagraniczne portale piszą o strajku niezależnych mediów w Polsce

Przedstawiciele rządu uparcie powtarzają, że podatek nie jest uderzeniem w media niezależne władzy. Na stronie prorządowej TVP Info wyświetlano kuriozalny komunikat "Media do wyboru", a sam protest relacjonowany był przez telewizję publiczną m.in. w paskach o treści "Koncerny medialne nie chcą dzielić się z Polakami swoimi wielomilionowymi zyskami", "koncerny medialne traktują Polskę jak kolonię" oraz "Koncerny medialne nie chcą płacić na służbę zdrowia, kulturę i zabytki".

W czwartek ogólnopolski protest mediów skomentował rzecznik rządu, Piotr Müller na antenie Radia Wnet. Podkreślił, że projekt nie został jeszcze nawet przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, "nie mówiąc już o samym rządzie". Dodał, że "zaraz miały rozpocząć się konsultacje społeczne". - Więc w tym sensie, że w tak wczesnej fazie projektu jest taka silna reakcja - tak, tym jesteśmy zaskoczeni, bo to jest czas na dialog, czas na rozmowę wokół tego projektu, jak ustawić progi finansowe - zauważył. - Nie ma żadnej wojny z mediami, jest opór dużych mediów przed tym, żeby płacić podatki; część mediów próbuje przedstawiać to jako próbę ograniczenia wolności słowa, a w rzeczywistości jest to walka o bardzo duże pieniądze, które te media w Polsce zarabiają - ocenił szef KPRM Michał Dworczyk.

Tomasz Grodzki wygłosił orędzie w TVP

Tomasz Grodzki w wystąpieniu wyemitowanym w TVP i Polskim Radiu powiedział, że w środę "zamilkły wolne media". - Zamilkły na chwilę, byśmy mogli uświadomić sobie i zrozumieć, o co toczy się gra. Nie chodzi o pieniądze. Stawką jest wolność, stawką jest prawda [...]. Media zamilkły wczoraj na krótko, po to, by nie musieć zamilknąć na zawsze. Ale by tak się nie stało, nie możemy milczeć my. Nie może milczeć demokratyczny Senat - powiedział Grodzki.

- Wolne media są fundamentem demokracji obok trójpodziału władzy, przestrzegania praw człowieka, poszanowania jego godności czy niezależności sądownictwa. Gwarantują pluralizm i obiektywne przedstawianie rzeczywistości. Stanowią tamę przed zalewem jednostronnej, kłamliwej propagandy. Rolą wolnych mediów jest patrzeć na ręce władzy - mówił marszałek Senatu.

Dodał, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że celem projektu ws. podatku reklamowego jest "stłumienie wszelkiej krytyki rządzących i nałożenie kagańca na niezależne media". - Wzywam rządzących do wycofania się z tego złego projektu. Pragnę z całą mocą podkreślić, że demokratyczna większość w Senacie nie zaakceptuje zamachu na wolne media oraz żadnych innych prób podważania demokratycznego ustroju naszego państwa - oświadczył Grodzki. Przed emisją wystąpienia Grodzkiego, TVP pokazała czarny ekran z napisem "Tu powinien być Twój ulubiony mecz".

