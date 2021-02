"Media bez wyboru" - to ogólnopolski protest mediów przeciw podatkowi od reklam. W środę telewizje informacyjne TVN24 i Polsat News nie emitują wiadomości. Na ekranie wyświetla się za to specjalny komunikat "Tu miał być twój ulubiony program.". Z kolei na stronach głównych radiozet.pl, tvn24.pl, onet.pl i interia.pl w środę rano czytelnicy nie przeczytają żadnych artykułów informacyjnych. Akcja trwa do końca dnia.

"Media bez wyboru". Dlaczego w środę nie działają telewizje i portale? Dzień na żywo 10 lutego

Dlaczego nie działa TVN24, Polsat i Radio ZET? Media protestują przeciw podatkowi od reklam, który spowoduje osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w naszym kraju. Rolą mediów nie jest walka ze skutkami pandemii. To rola rządu. Naszym zadaniem jest rzetelne informowanie. Nie ma wolnego kraju bez niezależnych mediów.

Polskie media wystosowały List Otwarty do władz List otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych. Jednym z jego sygnatariuszy jest Radio ZET. "Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego "składką", wprowadzaną pod pretekstem Covid-19.

Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" - czytamy w liście.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl