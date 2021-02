Protestują w obronie wolnych mediów. "Ludzie zrozumieli, że coś jest nie tak"

Akcja "Media bez wyboru" odbiła się w społeczeństwie szerokim echem - uważa poseł Adam Szłapka, który w weekend zorganizował w Poznaniu protest w obronie wolnych mediów. Jego zdaniem to właśnie społeczeństwo zatrzyma ustawę o podatku od reklam.

"Wolne media" - skandowało w sobotę na Placu Wolności w Poznaniu kilkadziesiąt osób. Jak mówili, mają dość propagandy rządowej telewizji i niszczenia wolnych mediów nieuzasadnionym podatkiem. - Dowiadujemy się, co się dzieje w kraju z wolnych mediów, no, przecież nie z telewizji tzw. publicznej - mówiła nam jedna z protestujących osób.

Protest w obronie niezależnych mediów zorganizował przewodniczący Nowoczesnej poseł Adam Szłapka. Jego zdaniem społeczeństwo nie zgodzi się na osłabienie podatkiem od reklam niezależnych mediów.

Jak mówił, środowa akcja protestacyjna "Media bez wyboru" i zamilkniecie radia, telewizji i internetowych portali było dla wielu ludzi szokiem. - Nagle ludzie, którzy jechali do pracy i chcieli włączyć Radio ZET, słyszeli tylko komunikat. Wieczorem chcieli obejrzeć film w TVN i okazało się, że jest czarny ekran. Ludzie zrozumieli, że coś jest nie tak. Ja uważam, że my tę ustawę zatrzymamy - my, społeczeństwo - mówił nam Szłapka.

