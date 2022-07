We Wrocławiu nieznany mężczyzna postrzelił z broni pneumatycznej 8-latka. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie został zoperowany.

Jak informuje portal TuWrocław, do zdarzenia doszło w piątek ok godziny 17. Jednakże zgłoszenie do policji wpłynęło dopiero następnego dnia. Jak ustaliła policja, nieznany mężczyzna strzelił z broni pneumatycznej do 8-letniego chłopca, przebywającego w rejonie wiaty śmietnikowej na podwórku. Strzał słyszeli mieszkańcy okolic. Do zdarzenia doszło we Wrocławiu w rejonie skrzyżowania ulic Prądzyńskiego i Łukasińskiego.

Postrzelony 8-latek we Wrocławiu. Trafił do szpitala

- Chłopiec jest już po operacji. Lekarze wydobyli z jego ciała śrut, a jego stan jest stabilny. Znajduje się pod obserwacją w szpitalu - mówi portalowi TuWrocław Rafał Jarząb z wrocławskiej policji.

Policja szuka sprawcy. Tymczasem w mediach społecznościowych pojawił się rysopis napastnika - opisała go babcia postrzelonego chłopca. "Według relacji bawiących się tam dzieci człowiek ten mógł mieć ok. 20-25 lat, miał włosy do ramion, na głowie miał czapkę "moro" z daszkiem, czarną bluzę i czarne spodnie, być może bojówki, oraz plecak, do którego miał przymocowaną broń krótką (pistolet), a strzelał z broni długiej. Śrut został wyciągnięty z okolic serca wnuka" - pisze kobieta i ostrzega innych.

RadioZET.pl/TuWrocław