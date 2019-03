Śmiertelny wypadek na budowie. Mężczyzna spadł z dachu

Na placu budowy przy ul. Michałowo w Poznaniu doszło do śmiertelnego wypadku. Mężczyzna w wieku około 35 lat spadł z dachu z wysokości kilku metrów. Pomimo reanimacji nie udało się go uratować.

Do wypadku doszło we wtorek przed południem przy ul. Michałowo w Poznaniu. Jak tłumaczył oficer prasowy PSP w Poznaniu kpt. Michał Kucierski, „na terenie budowy przy ulicy Michałowo doszło do upadku z dużej wysokości jednego z pracowników”.

Pracownika nie udało się uratować pomimo reanimacji

– Na miejsce wypadku zostały wezwane służby – strażacy i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratowniczego. Mimo reanimacji pracownika nie udało się uratować, lekarz pogotowia stwierdził zgon – powiedział Kucierski.

Mężczyzna spadł z dachu z wysokości kilku metrów. Miał około 35 lat.

Okoliczności wypadku będą wyjaśniane.

