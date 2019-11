Michał Szpak nie żyje – tę smutną informację przekazał klub Stelmet Enea BC Zielona Góra, z którym Michał Szpak był związany przez ostatnie kilka lat. „Bez jego nieocenionej pracy, nasz klub nie byłby w stanie wspiąć się i utrzymać przez wiele lat na wyżynach europejskiej koszykówki. Cała koszykarska rodzina Stelmetu Enei BC Zielona Góra jest pogrążona w smutku i żałobie” - czytamy na stronie klubu.

Jak poinformował zielonogórski klub, Michał Szpak zostanie uczczony minutą ciszy przed niedzielnym spotkaniem z Anwilem Włocławek.

Michał Szpak nie żyje. Przez wiele lat pracował w mediach

Zanim Michał Szpak związał się ze Stelmetem, przez wiele lat pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny. Był m.in. reporterem telewizji Polsat.

Często z humorem odnosił się do zbieżności nazwisk pomiędzy nim, a znanym polskim muzykiem. Gdy w 2016 roku okazało się, że reprezentantem na Eurowizji będzie wokalista Michał Szpak, to profil Michała Szpaka „od koszykówki” był udostępniany w zagranicznych mediach. On sam żartował i z uśmiechem dziękował wówczas za gratulacje.

RadioZET.pl/Stelmet Zielona Góra/Polsat News