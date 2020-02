Minister bagatelizuje atak na sędzię. "To był nożyk do obierania ziemniaków"

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik kpi z relacji, jaką po ataku na sędzię w Rybniku, zamieściło stowarzyszenie sędziów Iustitia. - Są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i prawda według Iustitii – napisał na Twitterze, zaznaczając, że napastnik miał przy sobie w sądzie „tylko” nóż do obierania ziemniaków. Prawnicy nie dowierzają, że w tej sytuacji może być jakiekolwiek wytłumaczenie.

Michał Wójcik bagatelizuje atak na sędzię Sylwię Rehlis z Sądu Rejonowego w Rybniku. Dał temu wyraz na Twitterze. Na początek uderzył w narrację stowarzyszenia Iustitia. Zdaniem Iustitii dzisiejszy atak na sędzię jest skutkiem nagonki prowadzonej przez rządzący PiS i prorządowe media.

Są trzy prawdy - świento prawda, tys prawda i prawda według Iustitii

- napisał na Twitterze Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

Według informacji jakie podało stowarzyszenie podsądny miał przeskoczyć przez stół sędziowski, a następnie uderzyć i skopać kobietę. Obezwładnił go protokolant. Iustitia przekazała, że napastnik wziął do sądu nóż, który odebrano mu przed wejściem do budynku.

Był nożyk do obierania ziemniaków, podobno nikt nikogo nie skopał, lekarz nie musiał interweniować, a awanturujący się mężczyzna został zatrzymany

- odpowiedział Wójcik.

Zaznaczył jednak, że „niezależnie od tego nie ma zgody na jakąkolwiek przemoc”.

Iustitia: Tak, przyszedł do sądu obierać ziemniaki

Zdumienia odpowiedzią wiceministra nie kryją sędziowie. Stowarzyszenie odpowiedziało:

"Tak sobie poszedł obrać ziemniaki w sądzie. Jasne".

Z kolei śląska policja przekazała, że mundurowi nie dostali zgłoszenia o ataku na sędzię. Na miejscu byli policjanci, którzy w tym momencie przebywali w sądzie służbowo w innej sprawie. Stan zdrowia zaatakowanej kobiety nie wymagał wezwania pomocy lekarskiej.

Bezpośrednio po zajściu nałożyła na napastnika, mieszkańca Wodzisławia, karę 14-dniowego pozbawienia wolności, zgodnie z art. 49 ustawy o sądach. W piątek trafi do aresztu w celu odbycia kary

