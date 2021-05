Michał Wójcik o KPO: Ten dokument zawsze może ulec zmianie

– Projekt, który został wysłany do Komisji Europejskiej przez polski rząd, to projekt ostateczny. Aczkolwiek z uwagi na to, że KE wydłużyła o dwa tygodnie termin konsultacji w poszczególnych państwach, jak mają wyglądać krajowe plany odbudowy, to będzie jeszcze możliwość doprecyzowania pewnych postulatów, chociażby samorządowych – mówił w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" Rafał Bochenek z Prawa i Sprawiedliwości.