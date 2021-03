Pijany 42-latek pobił metalową pałką dwóch chłopców. 10-latek nie żyje

42-letni mężczyzna pobił dwójkę dzieci, w wyniku czego 10-letni chłopiec zmarł. Dziecko przebywało wówczas w domu byłej partnerki sprawcy. Według ustaleń pobił on także własnego syna. Nastolatek trafił do szpitala.

Małopolska. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w domu byłej partnerki 42-latka w gminie Kozłów (pow. miechowski). Mężczyznę do środka wpuścił nastoletni syn pary. Przebywał tam także młodszy chłopiec z sąsiedztwa.

"Mężczyzna metalową pałką uderza 10-latka i swojego 13-letniego syna" - relacjonował PAP w niedzielę rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Sebastian Gleń.

Miechów. Pijany 42-latek pobił dwóch nastoletnich chłopców. 10-latek nie żyje

Zaniepokojeni sąsiedzi zawiadomili funkcjonariuszy, a także zadzwonili do matek obu chłopców. "Kiedy matka 13-latka weszła do domu, również została zaatakowana przez tego mężczyznę" - przekazał rzecznik. Sprawcę, który próbował uciekać z miejsca zdarzenia, na terenie jednej z posesji zauważył dzielnicowy.

42-latek został zatrzymany, a następnie pobrano mu krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków. "W tej chwili jest on zatrzymany do wytrzeźwienia w komendzie w Miechowie. W momencie zatrzymania próbował okaleczyć się nożem; policjanci obezwładnili go i udzielili mu pierwszej pomocy" - przekazał Gleń. Jak dodał, mężczyzna został opatrzony, a jego stan pozwala na to, aby przebywał w pomieszczeniu dla zatrzymanych.

W czasie, gdy policja usiłowała zatrzymać uciekającego, trwała walka o zdrowie i życie zaatakowanych dzieci.

"Pogotowie ratowało 10-latka, ale chłopiec niestety zmarł. 13-latek został z kolei zabrany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, czyli śmigłowcem, do Krakowa. Jego stan był ciężki" - przekazał rzecznik policji. Do szpitala trafiła także zaatakowana kobieta, matka pobitego nastolatka i była partnerka sprawcy.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Na niedzielę zaplanowano przesłuchania świadków. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła miechowska prokuratura.

RadioZET.pl/ PAP/ 112Malopolska.pl/ polsatnews.pl