Pędził w terenie zabudowanym. Cztery osoby zginęły, w tym 2-letnie dziecko

Wypadek zdarzył się w maju 2018 roku. Policja ustaliła wtedy, że kierująca samochodem osobowym skręcała w lewo i przecięła pas, którym nadjeżdżała z naprzeciwka ciężarówka. Kierowca samochodu ciężarowego miał pierwszeństwo przejazdu. Osobówka nie zdążyła opuścić skrzyżowania i doszło do zderzenia. Trzy kobiety i dwuletnia dziewczynka podróżujące samochodem osobowym zmarły.

Miedziana Góra. Kierowca ciężarówki współwinny wypadku, w którym zginęły cztery osoby

Sąd uznał, że choć kierująca osobówką „rażąco naruszyła przepisy”, bez winy nie jest też 24-latek. Śledczy ustalili, że Łukasz K., który prowadził ciężarówkę, znacznie przekroczył prędkość. W miejscu wypadku obowiązywał limit do 50 km/h, a ciężarówka jechała z prędkością około 90 km/h. Biegli ocenili, że „gdyby jechał przepisowo, do wypadku by nie doszło”.

– Stopień winy kierującej volkswagenem jest niewspółmiernie wyższy niż kierowcy ciężarowego samochodu. Warto tu jednak podkreślić, jak ważne jest przestrzeganie ograniczeń i zasad w ruchu drogowym. Te ograniczenia po coś są, wystarczy, że jeden kierowca je naruszy, i może to doprowadzić do tragedii – wyjaśniła sędzia Anna Jordan-Chajczyk, cytowana przez świętokrzyskie Echo Dnia.

Kierowca ciężarówki został skazany na rok więzienia. Otrzymał też dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić zadośćuczynienie rodzinie jednej z ofiar w wysokości 10 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca oskarżonego zamierza wnieść apelację.

RadioZET.pl/TVN24 Kraków/Echo Dnia/TVP 3 Kielce/oprac. AK