Makabryczne zdarzenie miało miejsce w piątek na jednej ze śląskich dróg. Samochód wpadł w poślizg i z ogromną siłą uderzył w przydrożne drzewo. Kierująca nim kobieta straciła rękę - przekazały służby. W ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Groźny wypadek miał miejsce w piątek, w Międzyrzeczu Dolnym przy ulicy Rudzickiej (powiat bielski, gmina Jasienica, województwo śląskie) - czyli na trasie prowadzącej do Rudzicy. Samochód marki Fiat Croma wpadł w poślizg, kierująca autem straciła panowanie nad kierownicą - przekazał "Dziennik Zachodni". Do tragedii doszło około godziny 7.00 rano. Pojazd z ogromną siłą uderzył w drzewo i stoczył się do rowu. Przód auta został niemal całkiem zmiażdżony.

Niestety, poważnie ucierpiała również podróżująca autem kobieta. Kierująca straciła rękę i w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. W sieci opublikowano zdjęcia z akcji ratunkowej, które obrazują skalę zniszczenia pojazdu.

Makabryczny wypadek na drodze. Kobieta straciła rękę

Jak informuje dalej lokalny dziennik, w akcji po wypadku udział brało pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe, obecni byli też policjanci. Aby uwolnić zakleszczoną w samochodzie kobietę, funkcjonariusze straży pożarnej musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Za ich pomocą rozcięli elementy karoserii auta i wyciągnęli ranną na zewnątrz. Droga w tym miejscu przez dłuższy czas była wyłączona z ruchu.

Wcześniej IMGW ostrzegało przed tzw. "szklanką" na drogach , marznącymi opadami i mżawką. Utrudnione warunki na drogach mogą utrzymywać się nawet do godzin porannych w piątek. Zagrożenie obowiązuje w 8 województwach: zachodnio-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, w przeważającej części woj. wielkopolskiego i na północy woj. mazowieckiego.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni/Radio Bielsk- Waszym Okiem