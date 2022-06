Mielno. Mors sprawił sensację na plaży. "Pierwszy taki przypadek w historii"

Na dzikiej plaży w Mielnie pojawił się mors. Zdjęcie drapieżnego ssaka morskiego opublikował w mediach społecznościowych lokalny portal. "To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek" – napisano. Naturalnym miejscem występowania morsa są wody przybrzeżne Arktyki.

"Dziś na mieleńskiej plaży pojawił się prawdziwy... mors. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii Bałtyku" – napisał na Facebooku Puls Mielna-Mielno News. Zwierzę znalazło się pod opieką specjalistów Błękitnego Patrolu WWF i Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu. "Mors po prostu musi odpocząć i nabrać sił przed dalszą podróżą" – czytamy.

Mielno. Mors sprawił sensację na plaży. Gdzie żyje?

Mors arktyczny to gatunek dużego drapieżnego ssaka morskiego, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel dawniej licznej w gatunki rodziny morsowatych. Najbardziej lubi płytkie wody przybrzeżne Arktyki w pobliżu pływających pól lodowych, więc często można go również zobaczyć jak pływa na krach lodowych.

Mors pełnił ważną rolę w życiu mieszkańców Arktyki, którzy polowali na niego dla mięsa, skór, tłuszczu, kłów i kości. Jego ciało osiąga długość od 2,5 do 4,3 metrów. Jest osłonięte grubą na 3,5 cm pofałdowaną skórą. Masa ciała morsa mieści się w przedziale od 400 do 1500 kg. Samce są większe od samic. Morsy żyją do 50 lat.

RadioZET.pl