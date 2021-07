Ratownicy wodni i strażacy poszukiwali w niedzielę w morzu ok. 40-letniego mężczyzny, który wszedł do wody w Mielnie i nie pojawił się z powrotem na brzegu. Jak informował prezes WOPR Województwa zachodniopomorskiego Apoloniusz Kurylczyk, utworzono także łańcuch życia. Do akcji skierowano strażacką Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Koszalina.

Zakaz kąpieli w Bałtyku. ''Bardzo trudne warunki''

Na Bałtyku panują w niedzielę bardzo trudne warunki – wieje silny wiatr, jest wysoka fala. Ratownicy wywiesili na kąpieliskach czerwone flagi. Apelują też o niewchodzenie do wody na plażach niestrzeżonych.

W niedzielę na niestrzeżonym odcinku plaży w Łazach utonął 50-latek. Mimo 45-minutowej reanimacji nie udało się go uratować. Mężczyzna wraz z synem wszedł do wody mimo wywieszonej czerwonej flagi.

Także w Międzyzdrojach konieczna była akcja ratunkowa. Mężczyzna pod wpływem alkoholu pływał przy niestrzeżonej plaży, nie był w stanie samodzielnie wrócić na brzeg. Miał niską saturację i był wyziębiony, ale do czasu przyjazdu karetki poczuł się lepiej, został jednak przetransportowany do szpitala.

RadioZET.pl/PAP