Granica polsko-białoruska od kilku dni jest miejscem gwałtownej eskalacji kryzysu migracyjnego. W okolicach przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi kilka tysięcy migrantów od poniedziałku koczuje przy ogrodzeniu i podejmuje próby dostania się na polską stronę. Ich działania są inspirowane i kontrolowane przez białoruskich pograniczników - tłumaczył polski rząd.

W piątek MSWiA opublikowało na Twitterze najnowsze nagranie z okolic granicy z Białorusią. "Po stronie białoruskiej trwają przygotowania do stworzenia dużego obozu migrantów przy granicy z Polską. Służby białoruskie dowożą niezbędne materiały" - wynika z opisu resortu spraw wewnętrznych.

Migranci budują konstrukcje przy granicy. MSWiA publikuje nowe wideo

Na krótkim nagraniu widać konstrukcje z drewna, które pokryto gałęziami. Samochód, jadący wzdłuż ogrodzenia po białoruskiej stronie, wiózł pocięte belki drewna. Obok znajdowali się migranci w namiotach, których obok były rozpalone ogniska.

Wcześniej w sieci pojawiły się nagrania z dystrybucji drewnianych belek z samochodów transportowych. To właśnie one prawdopodobnie stanowią podstawę do budowy prowizorycznych konstrukcji przy polskiej granicy.

Obecnie przy granicy polsko-białoruskiej jest 15 tys. żołnierzy z czterech dywizji. Wspomagają ich również funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i żandarmerii wojskowej. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, sytuacja na granicy "utrzymuje się na porównywalnym poziomie – jest wiele prowokacji, wiele porób przejścia przez barierę inżynieryjną, ale zarówno Straży Granicznej, jak i żołnierze Wojska Polskiego udaremnili te próby". Zapewnił, że "żołnierze i funkcjonariusze nie ulegają prowokacji, dbają o bezpieczeństwo na granicy".

RadioZET.pl/PAP