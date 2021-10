Migrantka w 8. miesiącu ciąży na granicy. "Za chwilę zaczęła się akcja porodowa"

Minionej doby funkcjonariusze Straży Granicznej udzielili pomocy migrantce z Konga, która była w 8. miesiącu ciąży - poinformowała we wtorek rzeczniczka SG ppor. Anna Michalska. Dodała, że kobietę przewieziono do szpitala, gdzie urodziła zdrowe dziecko. Pogranicznicy raportują, że tylko w ciągu minionej doby doszło do blisko 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy.